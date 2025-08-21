Thời sự Đồng chí Võ Thị Minh Sinh duyệt đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Đảng bộ Trường Đại học Vinh Sáng 21/8, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì duyệt đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Đảng bộ Trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia có lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và ban thường vụ đảng uỷ 2 trường đại học.

Cần đặt tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phát triển

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh hiện có 240 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ; trong đó có 1 chi bộ sinh viên (gồm 52 đảng viên).

Tiến sĩ Thái Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ trường. Ảnh: Mai Hoa



Với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương- Trách nhiệm”, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đưa ra mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2025 – 2030: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh là trường đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một số ngành đào tạo, lĩnh vực mũi nhọn đạt trình độ khu vực ASEAN; phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; kết hợp công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật vào thực tiễn. Xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh phát triển, hội nhập.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Võ Văn Mai tham gia ý kiến tại cuộc làm việc về chiến lược phát triển của 2 trường. Ảnh: Mai Hoa



Từ mục tiêu được xác định, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu; 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An Nguyễn Khắc Lâm góp ý về nội dung đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số trong các nhà trường. Ảnh: Mai Hoa



Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tham gia góp ý cụ thể nhiều nội dung cho dự thảo báo cáo chính trị liên quan đến thể thức trình bày, bố cục; chủ đề, phương châm đại hội; bổ sung một số nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trong nhiệm kỳ mới.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Hữu Lê nêu ý kiến gợi mở định hướng về phát triển các ngành nghề đào tạo về kỹ sư sinh học và điều dưỡng. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu cho ý kiến nội dung duyệt đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội và việc xây dựng văn kiện đại hội nghiêm túc, cầu thị, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để đảm bảo chất lượng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận, gợi mở Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cần đặt tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phát triển. Ảnh: Mai Hoa



Nêu trăn trở về tầm nhìn, mục tiêu phát triển trường trong giai đoạn tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị Đảng uỷ, Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị về mục tiêu và cần đặt tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phát triển bằng việc “định vị”, xác định vị trí thứ hạng của trường trong hệ thống các trường đại học cả nước theo 6 tiêu chuẩn và 18 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trên cơ sở đó, xác định và bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể với tinh thần vươn mình, tầm nhìn dài hạn không chỉ cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 mà cả nhiệm kỳ sau đó, cùng cả dân tộc và quê hương tỉnh Nghệ An phát triển trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, Đảng uỷ trường quan tâm bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền, quảng bá gắn với xây dựng thương hiệu trường bằng tăng cường thu hút “đầu vào” và nâng cao chất lượng “đầu ra”; đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước và của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.

Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sau đại hội cần cụ thể và rõ tầm nhìn, rõ nhiệm vụ, rõ giải pháp và rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, để nghị quyết đi vào cuộc sống đạt hiệu quả cao nhất.

Quan tâm xây dựng Đảng toàn diện trên các nội dung

Đảng bộ Trường Đại học Vinh có tổng 2.002 đảng viên, sinh hoạt tại 8 đảng bộ bộ phận; trong đó có 751 đảng viên là viên chức, người lao động và 1.251 đảng viên là người học.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Vinh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ trường. Ảnh: Mai Hoa

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Sáng tạo - Phát triển", Đảng bộ Trường Đại học Vinh đưa ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ trường; đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển Trường Đại học Vinh thành đại học vùng, là trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Trần Quốc Khánh góp ý bổ sung liên quan đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, đề ra 3 mục tiêu cụ thể: Chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo; đưa trường xếp hạng tốp 500 theo các bảng xếp hạng uy tín của quốc tế (QS, THE…); phát triển thành đại học vùng, là trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

Để hiện thực hoá mục tiêu nêu trên, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đề ra 36 chỉ tiêu; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới 2025 – 2030.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An Hồ Đăng Tài tham gia ý kiến về quy trình, chất lượng nhân sự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Sau ý kiến tham gia góp ý từ lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực phát triển của trường thời gian qua, từng bước khẳng định vai trò, uy tín trong hệ thống giáo dục đại học trong cả nước và khu vực, cũng như sự chủ động, tích cực trong chuẩn bị đại hội của Đảng uỷ Trường Đại học Vinh.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phan Hùng Sơn nhấn mạnh, 2 đảng bộ trường cần quan tâm công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần chuyển hướng trọng tâm là cảnh báo và phòng ngừa là chính. Ảnh: Mai Hoa



Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh: Vai trò của Đảng là lãnh đạo toàn diện hoạt động của trường, lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể; bởi vậy, Đảng uỷ trường cần đánh giá toàn diện, thẳng thắn, khách quan, toàn diện vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, nhất là các khâu yếu, điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế; để trên cơ sở đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Võ Minh Thế tham gia ý kiến tại cuộc duyệt đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Đồng tình cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đảng bộ Trường Đại học Vinh xác định cho nhiệm kỳ mới, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cho rằng: Để đạt mục tiêu thành đại học vùng, Đảng uỷ cần quan tâm, tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng trên các nội dung; phát huy vai trò gương mẫu, tự tôn trong cấp uỷ và từng đồng chí cấp uỷ, thực sự là “hạt nhân” lãnh đạo, lan toả trong nhà trường; nâng cao thương hiệu và uy tín nhà trường thông qua chất lượng đào tạo và “đầu ra” của người học.

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Tôn Mạnh tham gia góp ý về thể thức văn kiện và trình tự tổ chức chương trình đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, Đảng uỷ trường cần quan tâm đề ra các giải pháp nâng cao giá trị văn hoá, xây dựng môi trường, không gian văn hoá trong trường đại học trên nhiều góc độ tiếp cập, từ vai trò cấp uỷ, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đến người học, góp phần lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng gợi mở một số nội dung trong xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sau đại hội; trong đó, đề nghị Đảng uỷ Trường Đại học Vinh cần xác định rõ các nội dung cần xây dựng, ưu tiên các nội dung khắc phục các điểm nghẽn trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ nhiệm kỳ qua và các mục tiêu trọng tâm cần hướng tới trong nhiệm kỳ tới; phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp và phối hợp, đảm bảo các nội dung nghị quyết đề ra được triển khai ngay sau đại hội và có chất lượng, hiệu quả cao.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng cho ý kiến về công tác nhân sự, chương trình tổ chức đại hội và đề nghị Đảng uỷ Trường Đại học Vinh tiếp thu có chọn lọc các ý kiến tham gia duyệt đại hội, đảm bảo đại hội được tổ chức thành công.