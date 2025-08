Xây dựng Đảng Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chủ trì duyệt Đại hội Đảng bộ 5 xã: Quỳnh Lưu, Quỳnh Anh, Quỳnh Tam, Mường Xén, Tiền Phong Sáng 5/8, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 chủ trì cuộc họp duyệt Đại hội Đảng bộ 5 xã: Quỳnh Lưu, Quỳnh Anh, Quỳnh Tam, Mường Xén, Tiền Phong.

Quang cảnh cuộc họp duyệt đại hội của tổ công tác số 4. Ảnh: Mai Hoa

Cùng dự cuộc họp có đồng chí Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các thành viên Tổ công tác số 4 của tỉnh.

Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ báo cáo công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ xã. Ảnh: Mai Hoa

Đảng bộ xã Quỳnh Lưu được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 5 xã, thị trấn: Quỳnh Hậu, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn, Bình Sơn và thị trấn Cầu Giát. Đảng bộ xã Quỳnh Lưu có tổng 3.328 đảng viên, sinh hoạt tại 108 tổ chức đảng trực thuộc.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đảng bộ xã Quỳnh Lưu đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 nằm trong top 5 xã phát triển nhất của tỉnh.

Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Anh Nguyễn Văn Thưởng báo cáo công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ xã. Ảnh: Mai Hoa

Đảng bộ xã Quỳnh Anh được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 5 xã: Minh Lương, Quỳnh Thanh, Quỳnh Yên, Quỳnh Bảng, Quỳnh Đôi. Đảng bộ xã có 1.714 đảng viên, sinh hoạt tại 90 tổ chức đảng trực thuộc.

Với phương châm “Đảng bộ mới - Quyết tâm mới - Thành công mới”, Đảng bộ xã Quỳnh Anh đưa ra định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: Bám sông - Hướng biển - Phát triển các trung tâm thương mại dịch vụ, tạo động lực để xã Quỳnh Anh phát triển toàn diện, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Tam - Nguyễn Văn Phú báo cáo công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ xã. Ảnh: Mai Hoa

Đảng bộ xã Quỳnh Tam được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 3 xã: Quỳnh Tam, Quỳnh Châu và Tân Sơn. Đảng bộ có tổng 1.121 đảng viên, sinh hoạt tại 56 chi bộ trực thuộc.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đảng bộ xã Quỳnh Tam đưa ra mục tiêu phấn đấu, đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bí thư Đảng uỷ xã Mường Xén Nguyễn Viết Hùng báo cáo công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ xã. Ảnh: Mai Hoa

Đảng bộ xã Mường Xén được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 3 xã, thị trấn: Tà Cạ, Tây Sơn và thị trấn Mường Xén. Đảng bộ xã Mường Xén có tổng 808 đảng viên, sinh hoạt tại 45 tổ chức đảng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ xã Mường Xén đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghệ 4.0; năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế có trọng tâm trọng điểm phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu vùng của địa phương.

Bí thư Đảng uỷ xã Tiền Phong - Sầm Văn Duyệt báo cáo công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ xã. Ảnh: Mai Hoa

Đảng bộ xã Tiền Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 2 xã: Hạnh Dịch và Tiền Phong (cũ). Đảng bộ có tổng 921 đảng viên, sinh hoạt tại 33 tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến về các định hướng phát triển trọng tâm và các nhóm chỉ tiêu chủ yếu cho các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ xã Tiền Phong đặt ra quyết tâm phát huy dân chủ, đoàn kết, bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương; phấn đấu xây dựng xã Tiền Phong trở thành địa phương phát triển thuộc tốp đầu vùng biên giới Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Trường Giang - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ nêu ý kiến góp ý cho các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở dự thảo văn kiện đại hội của 5 xã, tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc mang tính chuyên sâu vào dự thảo báo cáo chính trị liên quan đến thể thức trình bày văn bản; chủ đề đại hội; đánh giá kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025; về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Các thành viên dự họp cũng góp ý bổ sung về dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình đại hội của các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ tham gia góp ý vào văn kiện đại hội của các địa phương. Ảnh: Mai Hoa



Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ xã Đông Lộc góp ý kiến bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị của các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Cần xác định rõ tầm nhìn, đổi mới, hội nhập và liên kết phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 đánh giá cao tính chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong công tác chuẩn bị đại hội đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu về tiến độ trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành với nhiều nhiệm vụ phải triển khai; trong đó, báo cáo chính trị được các địa phương xây dựng công phu, cơ bản đánh giá đúng thực trạng và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế từng đơn vị.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh đề nghị các địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên dự họp, đồng thời bám sát hướng dẫn xây dựng văn kiện đại hội của Trung ương và Tỉnh uỷ Nghệ An, tham khảo dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo chất lương văn kiện đại hội của từng đảng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh và địa phương tham dự cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Một địa phương - Một tầm nhìn - Một hành động - Một niềm tin”, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh lưu ý các địa phương cần đánh giá đúng thực trạng, không gian phát triển của địa phương và tính liên kết vùng để xác định hướng phát triển vừa có tầm nhìn, có tính kế thừa, đổi mới, hội nhập và liên kết phát triển; vừa mang yếu tố riêng của địa phương, vừa mang tính tổng thể phát triển chung của tỉnh theo Quy hoạch chung tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ về duyệt.

Cụ thể, đối với 3 xã Quỳnh Lưu, Quỳnh An, Quỳnh Tam, thuộc huyện Quỳnh Lưu cần gắn với định hướng phát triển theo hành lang kinh tế ven biển với trọng tâm là phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tổng hợp và các ngành kinh tế biển; đồng thời, nằm trong tổng thể phát triển 6 đô thị động lực của tỉnh, gồm thị xã Hoàng Mai gắn với huyện Quỳnh Lưu là đô thị trung tâm vùng Nam Thanh Hoá - Bắc Nghệ An, cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh.

Lãnh đạo các địa phương tham gia cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Đối với xã Mường Xén, cần gắn hành lang kinh tế Quốc lộ 7 với trọng tâm là phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến; phát triển các loại hình du lịch sinh thái, mạo hiểm, cộng đồng.

Xã Tiền Phong phải gắn hành lang kinh tế Quốc lộ 48A với trọng tâm là phát triển lâm nghiệp, kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến.

Cùng với phát triển kinh tế, 2 xã Mường Xén và Tiền Phong quan tâm đến các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; chăm lo công tác an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các địa phương rà soát lại hệ thống các chỉ tiêu để xây dựng phù hợp; trong đó yêu cầu 3 xã thuộc huyện Quỳnh Lưu trước đây cần xem xét, điều chỉnh, nâng 2 chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm và thu nhập bình đầu người để thể hiện sự quyết tâm cao của địa phương và thể hiện trách nhiệm của các địa phương đối với các chỉ tiêu được tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Thường vụ Đảng uỷ các xã tham gia cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Về nhiệm vụ, giải pháp cần nghiên cứu có hàm lượng cụ thể các giải pháp trong thực hiện 4 nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị, trọng tâm là Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh cũng định hướng việc xây dựng nghị quyết đại hội cần ngắn gọn, có tính hành động cao và đảm bảo “4 dễ”: dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát. Cùng với xây dựng nghị quyết là cần xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các nghị quyết chuyên đề để sau đại hội triển khai thực hiện ngày, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.