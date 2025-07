Quan tâm xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, là cơ quan 'liêm chính của liêm chính'

Từ đầu năm 2025 đến nay, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với nhiều chủ trương, quyết sách lớn, ngành Nội chính đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ban Nội chính Trung ương cũng tích cực nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, bảo đảm phù hợp với các chủ trương, quy định mới của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Trung ương đã tiếp nhận và xử lý 3.456 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ đã tham mưu tổ chức 346 cuộc tiếp, đối thoại với 1.376 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 28.764 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh... Tham mưu chỉ đạo xử lý 215 vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài...

Phối hợp tham mưu đưa 11 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, trong đó 4 vụ án, vụ việc gây lãng phí. Ban hành 128 văn bản để triển khai thực hiện kết luận phiên họp, cuộc họp; đôn đốc, hướng dẫn, tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chủ trương, đường lối và công tác phối hợp xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp... Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng địa phương đã xử lý kỷ luật 43 người đứng đầu do tham nhũng, tiêu cực.

Các ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ cũng đã chủ trì, phối hợp thẩm định 488 đề án, văn bản; tham gia ý kiến đối với 1.423 đề án, văn bản liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp tỉnh, các ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ được tổ chức lại thành 34 ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ với 132 đơn vị cấp phòng.

Tại Nghệ An, xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan điều tra các cấp trong Công an Nghệ An đã thụ lý, điều tra 18 vụ/104 bị can, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 8 vụ/76 bị can, đình chỉ điều tra 1 vụ/1 bị can; đang điều tra 9 vụ/28 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã truy tố, chuyển toà án 7 vụ/21 bị can. Toà án nhân dân hai cấp đã xét xử 5 vụ/16 bị cáo...