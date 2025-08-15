Thứ Sáu, 15/8/2025
17 tác phẩm tranh cổ động được trao giải và triển lãm tại Nghệ An

Công Kiên 15/08/2025 18:04

Chiều 15/8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết trao giải thưởng và triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự buổi lễ, về phía có Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện có đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1 trien lam
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu đánh giá cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện nêu rõ: Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về tầm vóc, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

bna_2(3).jpg
Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phát biểu tổng kết cuộc thi. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

4 trien lam
Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao giải phong trào cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Cuộc thi phát động từ tháng 5 - 7/2025, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm của các tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc. Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn 17 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải và trưng bày triển lãm.

Kết thúc Cuộc thi, Hội đồng Ban Giám khảo đã tuyển chọn được: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 1 giải Phong trào cho đơn vị đã vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi.

5 trien lam
Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao thưởng cho tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu chào mừng triển lãm, đồng chí Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Triển lãm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển…

6 trien lam
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Công Kiên

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 15/8 - 10/9/2025./.

