Xã hội Triển lãm ảnh Báo chí Nghệ An trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam Chiều 19/6, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc trưng bày ảnh báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Dự khai mạc triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PTTH tỉnh; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Triển lãm ảnh "Báo chí Nghệ An trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam" là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của các thế hệ những người làm báo và các cơ quan báo chí trên quê hương xứ Nghệ; tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo, những người làm báo. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của báo chí Nghệ An trong dòng chảy lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An phát biểu tại chương trình khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình khai mạc triển lãm, đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An khẳng định, mảnh đất Nghệ An – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, báo chí của Nghệ An vì thế cũng ra đời từ rất sớm nhằm phục vụ công cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân.

Cắt băng khai mạc triển lãm "Báo chí Nghệ An trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam". Ảnh: Thanh Quỳnh

Từ những tờ báo in thủ công trong kháng chiến, những nơi sơ tán, đến những bản tin phát thanh nơi chiến hào, hay những phóng sự truyền hình, những tin tức nóng hổi trên các trang báo điện tử trong thời kỳ đổi mới, và cho đến hôm nay khi báo chí Nghệ An chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, mỗi chặng đường đều thấm đượm tâm huyết, bản lĩnh, sự hy sinh, dấn thân và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ các thế hệ nhà báo Nghệ An.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thành Cường

Triển lãm trưng bày gần 200 bức ảnh, là bức tranh toàn cảnh về báo chí Việt Nam, từ lúc sơ khai trước cách mạng, đến lúc ra đời báo chí cách mạng và báo chí Nghệ An qua các thời kỳ.

Trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng, Báo Nghệ An đã có hành trình 64 năm, ngành phát thanh 69 năm, ngành truyền hình 49 năm, Tạp chí Sông Lam 58 năm, 37 năm báo Công an Nghệ An, 24 năm Báo Lao động Nghệ An.

Dù ra đời sớm nay muộn, thời gian tồn tại nhiều hay ít, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện tốt sứ mệnh và mục đích tôn chỉ của mình, góp phần phụng sự quê hương, đất nước, phụng sự nhân dân. Đó là những mảnh ghép đáng tự hào để xây nên thành tựu rực rỡ của báo chí Nghệ An như ngày hôm nay.

Triển lãm thu hút đông đảo các nhà báo và người dân tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Triển lãm trưng bày các hình ảnh báo chí từ lúc sơ khai, đến báo chí hiện đại hôm nay của Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Tạp chí Sông Lam, báo Quân Khu 4, báo Công an Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An và báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh…

Từ tấm gương những nhà báo lão thành, những nhà báo chiến sĩ trên chiến trường, thế hệ phóng viên trẻ hôm nay đang tiếp bước sự nghiệp báo chí cách mạng với trái tim nhiệt huyết và lòng yêu nghề. Những trang báo cũ, hình ảnh tư liệu quý giá được trưng bày hôm nay không chỉ kể lại lịch sử báo chí Việt Nam, báo chí Nghệ An, mà còn tôn vinh giá trị nhân văn, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của đội ngũ người làm báo Nghệ An.

Triển lãm ảnh nhân sự kiện 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam cũng là lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà báo đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, đã miệt mài đóng góp vì sự thật, vì công lý và vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đây cũng là lời khẳng định: báo chí Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, luôn giữ vững vai trò là tiếng nói của Đảng, diễn đàn của nhân dân, luôn là ngọn lửa soi sáng dư luận, là cầu nối giữa chính quyền và người dân trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Một số bức ảnh được trưng bày tại triển lãm:

Nhóm phóng viên Báo Nghệ An vượt suối, tiếp cận vùng dân cư bị cô lập do sạt lở, lũ quét tại xã Bảo Nam - Kỳ Sơn.

Phóng viên NTV tác nghiệp tại Trường Sa.

Ê-kíp NTV thực hiện phim ca nhạc “Huyền thoại Tam Đình” trèo đèo lội suối để có những cảnh quay chân thực.

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp ở Trường Sa và các điểm nóng.

Thi công Hầm Thần Vũ trên tuyến cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt nhìn từ trên cao.