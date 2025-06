Thời sự Dấn thân, đổi mới và khẳng định qua những giải báo chí Đằng sau mỗi giải thưởng báo chí là một hành trình dấn thân, miệt mài đổi mới, bám sát thực tiễn và kiên trì giữ vững bản lĩnh chính trị.

Khẳng định uy tín, bản sắc riêng

Với Báo Nghệ An, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, hành trình ấy không chỉ được ghi dấu bằng bảng vàng thành tích, mà còn bằng niềm tin bền bỉ: Làm báo cách mạng là lan tỏa sự thật, khơi dậy trách nhiệm xã hội và đồng hành cùng công cuộc phát triển quê hương.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Giải báo chí Búa liềm vàng tặng Bằng khen cho các Cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo về xây dựng Đảng. Ảnh: Thành Cường

Báo Nghệ An là một trong những tờ báo Đảng địa phương có lịch sử lâu đời, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đổi mới không ngừng. Xuất phát từ nền tảng báo in truyền thống, Báo đã mạnh dạn chuyển mình, xây dựng hệ sinh thái báo chí đa nền tảng, bao gồm báo điện tử, truyền hình và mạng xã hội. Nhờ đó, các tác phẩm của Báo không chỉ lan tỏa rộng rãi, định hướng dư luận hiệu quả mà còn góp phần dẫn dắt xã hội, phản ánh sinh động đời sống chính trị, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Nhà báo Ngô Đức Chuyên - Trưởng phòng Thời sự - Chính trị thay mặt nhóm tác giả Báo Nghệ An nhận giải chuyên đề xuất sắc Giải Búa liềm vàng 2024. Ảnh: Thành Cường

Uy tín và bản sắc riêng của Báo Nghệ An ngày càng được khẳng định trong lòng bạn đọc và qua những dấu ấn rõ nét tại các giải báo chí cấp Trung ương và địa phương. Trung bình mỗi năm, Báo Nghệ An đạt khoảng 60 giải báo chí ở các cấp Trung ương, bộ, ngành và tỉnh nhà, một con số cho thấy chất lượng, sự chuyên nghiệp và tinh thần dấn thân của đội ngũ làm báo.

Trong hệ thống các giải thưởng, dấu ấn đậm nét của Báo Nghệ An được thể hiện rõ tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - “Búa liềm vàng”. Đây là giải thưởng mang tính chính trị, tư tưởng sâu sắc, được ví như “thước đo bản lĩnh” của báo chí cách mạng. Viết về xây dựng Đảng là một đề tài đặc biệt quan trọng, nhưng cũng rất khó, khô và đòi hỏi bản lĩnh, tri thức cũng như sự nhạy bén chính trị cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và lãnh đạo Báo Nghệ An, nhóm tác giả Báo Nghệ An đoạt giải chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Cường

Tại lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ IX - năm 2024 tổ chức vào tối 20/1/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá: Qua 9 lần tổ chức, Giải ngày càng khẳng định rõ uy tín, tầm vóc và thể hiện sự trưởng thành về nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ các nhà báo chuyên và không chuyên viết về đề tài xây dựng Đảng. Những người làm báo đã thực sự nhập cuộc trách nhiệm và hòa mình vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phản ánh, phân tích hết sức đa dạng, phong phú mọi khía cạnh trên các mặt công tác xây dựng Đảng, ở tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng, khắp mọi miền đất nước.

Điều tự hào là trong 9 mùa giải qua, báo Nghệ An đã ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm xuất sắc được vinh danh từ mùa giải đầu tiên. Từ các tác phẩm như “Củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù” (giải B), “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”, “Vai trò của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng” (giải C) đến gần đây là “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Bài học từ thực tiễn sinh động” (giải Tác phẩm chuyên đề xuất sắc năm 2024), Báo Nghệ An đã cho thấy năng lực lý luận vững vàng, khả năng phản biện sắc sảo, cùng sự gắn bó mật thiết với thực tiễn xây dựng Đảng ở cơ sở.

Cũng trong năm 2024, Báo vinh dự được nhận Bằng khen tập thể vì có sản phẩm truyền thông sáng tạo, thể hiện vai trò tiên phong của một cơ quan báo Đảng địa phương trong công cuộc truyền thông chính trị. Những ghi nhận ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho sức sống của tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm chính trị của những người làm báo cách mạng.

Nhà báo Trần Châu Lan (thứ 2 bên phải sang) đại diện nhóm tác giả Báo Nghệ An nhận giải C, giải Báo chí Quốc gia năm 2023. Ảnh: Quang An

Không chỉ dừng lại ở “Búa liềm vàng”, Báo Nghệ An còn ghi dấu ấn tại nhiều giải báo chí uy tín khác, khẳng định năng lực đa dạng, toàn diện của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Từ tác phẩm “Cận cảnh vùng rốn lũ” (giải C – năm 2010) đến các giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia 2023 như: “Cho đi là còn mãi” (giải B), “Kinh tế xanh: Xu thế tất yếu” và “Hiểm họa mang tên bụi phổi” (giải C), Báo Nghệ An đã chứng minh năng lực tác nghiệp chuyên nghiệp, nhạy bén với thời sự và giàu tính nhân văn.

Nhà báo Nguyễn Tiến Hùng (thứ 2 bên trái sang) nhận giải C giải Báo chí Quốc gia năm 2023. Ảnh: Quang An

Tại Giải “Diên Hồng” – giải báo chí viết về Quốc hội và HĐND, Báo Nghệ An 3 năm liền (2022–2024) đều có tác phẩm đoạt giải. Tiêu biểu như: “Xứng đáng là người đại biểu dân cử”, “Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử vì mục tiêu kiến tạo phát triển” và “Nghị quyết đặc thù: Khắc phục ‘chiếc áo cơ chế’ chật hẹp”. Các tác phẩm không chỉ phản ánh sắc sảo vai trò giám sát và đại diện của đại biểu dân cử, mà còn góp phần cổ vũ đổi mới thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.

Ở giải “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024, hai tác phẩm của Báo cũng để lại dấu ấn: “Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại 4.0” (giải B) và “Hòa giải ở cơ sở: Kịp thời, từ gốc, việc lớn hóa nhỏ” (giải C), phản ánh rõ chiều sâu nhân văn, tính thời sự và năng lực thể hiện hiện đại của đội ngũ làm báo.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng hai nhóm tác giả Báo Nghệ An đoạt giải B, C Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI năm 2023-2024. Ảnh: An Quỳnh

Song hành với các giải báo chí cấp Trung ương, tại “sân nhà”, Báo Nghệ An tiếp tục giữ vững vai trò dẫn đầu. Từ năm 2017 đến 2025, Báo đã giành được 63 giải báo chí cấp tỉnh (trong đó có 9 giải Nhất) và 56 giải “Búa liềm vàng” cấp tỉnh (10 giải Nhất). Đây không chỉ là thành tích về số lượng mà còn là sự khẳng định chất lượng, chiều sâu lý luận và năng lực tổ chức các chuyên đề báo chí công phu, có chiều sâu chính trị và sức lan tỏa xã hội.

Hành trình đổi mới và dấn thân

Những thành tích ấy không tự đến. Đó là kết quả của quá trình đổi mới tư duy làm báo từ đưa tin sang kiến tạo thông tin, từ mô tả thực tế đến dẫn dắt thực tiễn, từ phản ánh chính sách đến phản biện và gợi mở chính sách.

Việc chuyển mình sang mô hình tòa soạn hội tụ, ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh báo chí đa nền tảng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Điều cốt lõi là Báo Nghệ An đã tái cấu trúc lại tư duy nghề nghiệp, đề cao chiều sâu chính luận, sức lan tỏa xã hội và tính nhân văn trong từng sản phẩm.

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp. Ảnh: PV

Quan trọng hơn, là tinh thần dấn thân, “chất men” không thể thiếu của người làm báo cách mạng. Các nhà báo của Báo Nghệ An không chỉ ngồi ở tòa soạn, mà sẵn sàng đi vào vùng rốn lũ, bám sát đoàn quy tập hài cốt liệt sĩ, lăn lộn ở miền Tây thiếu nước hay vùng biên gian khó để chống buôn người. Tác nghiệp ở nơi “nóng”, xử lý đề tài “nhạy cảm”, họ không lùi bước.

Song song, đội ngũ phóng viên luôn nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; bám sát định hướng tư tưởng, chuyển hóa thành thông tin chính thống phản ánh kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ các phiên họp HĐND đến hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát của Quốc hội, các vấn đề lớn của Mặt trận và tổ chức chính trị – xã hội, Báo Nghệ An đều có mặt để theo sát quá trình hoạch định, thực thi chính sách, đồng hành với tiếng nói của nhân dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân và các đồng chí trong Hội Nhà báo Việt Nam thăm Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Chính từ thực tiễn sinh động ấy, Báo Nghệ An không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn góp phần định hình nhận thức, lan tỏa giá trị tích cực, khơi gợi cải cách thể chế, thúc đẩy hành động.

Một điểm đáng quý là môi trường làm nghề tại Báo Nghệ An luôn nghiêm túc, chính trực và có chiều sâu lý luận, thực tiễn. Chính điều này đã hình thành nên một đội ngũ những cây bút chính luận vững vàng, các nhóm tác giả đồng đều và lớp phóng viên trẻ có khả năng kế thừa, đột phá.

Tác phẩm đạt giải không chỉ là một sản phẩm báo chí, mà là kết tinh của tri thức, trải nghiệm, chính kiến và trách nhiệm xã hội. Đó là nơi dung hòa giữa lý trí sắc sảo và trái tim đồng cảm, nơi mà báo chí không chạy theo giật gân, mà đi đến tận gốc của vấn đề, lay động nhận thức và khơi dậy hành động.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: Thành Cường

Báo Nghệ An luôn xác định: Giải thưởng là vinh quang, nhưng không phải là mục tiêu cuối cùng. Phía sau mỗi tấm Bằng khen là một câu chuyện nghề, một bài học về bản lĩnh, một cam kết chính trị và một hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ.

Trên hành trình 64 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Nghệ An đã thể hiện tốt vai tư tưởng, văn hóa, truyền thông, đặc biệt là thông tin chính thống trên mọi lĩnh vực. Với nỗ lực không ngừng đổi mới, Báo tiếp tục khẳng định là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu ở địa phương, có vị trí vững chắc trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: Thành Cường

Như lời Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chúc mừng trong dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Báo Nghệ An đã khẳng định được vị trí trong hệ thống báo chí của đất nước. Điều này thể hiện qua các ấn phẩm, thể hiện việc Báo đã đạt được nhiều giải cao của Trung ương và các bộ, ngành Trung ương.