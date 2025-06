Kinh tế Báo Nghệ An đoạt giải Sản phẩm báo chí ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc 2025 Chiều 21/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2025. Báo Nghệ An vinh dự có tác phẩm đoạt Giải Báo chí ấn tượng tại Hội Báo năm nay.

Tham dự Lễ Bế mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, các cơ quan báo chí toàn quốc. Về phía Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An có đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, cùng đoàn công tác. Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang An

Trong niềm vui, niềm tự hào chung của giới báo chí cả nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Báo toàn quốc năm 2025 đã thu hút gần 130 gian trưng bày các sản phẩm báo chí đặc sắc từ hơn 80 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Ban Tổ chức trao giải A cho các đơn vị có gian trưng bày ấn tượng. Ảnh: Quang An

Các gian trưng bày được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức và nội dung, cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự phát triển chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí Việt Nam. Không khí giao lưu vui vẻ, cởi mở giữa các nhà báo và người dân đã tạo nên một hội báo đầm ấm, thân thiện, giúp công chúng hiểu hơn về nghề báo và những hy sinh, nỗ lực của các nhà báo. Đây thực sự là niềm khích lệ, cổ vũ tinh thần lớn lao cho những người làm báo Việt Nam.

Ban Tổ chức trao giải A cho các Giải sản phẩm báo chí ấn tượng. Ảnh: Quang An

Một trong những điểm nổi bật nhất của Hội Báo năm 2025 là sự thể hiện rõ nét xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong báo chí. Nhiều cơ quan đã mang đến những sản phẩm báo chí đa phương tiện, các ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường để thu hút độc giả, cho thấy sự chủ động và quyết tâm của báo giới trong việc bắt kịp nhịp độ phát triển của công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Báo Nghệ An đạt giải B - sản phẩm báo chí ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc năm 2025. Ảnh: Quang An

Tại Lễ Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã bình chọn và quyết định: Trao 5 Giải A, 7 Giải B, 16 Giải C, 19 Giải khuyến khích đối với Giải gian trưng bày ấn tượng; Trao 3 Giải A, 3 Giải B, 12 Giải C đối với Giải sự kiện, hoạt động ấn tượng; Trao 8 Giải A, 14 Giải B, 20 Giải C, 15 Giải khuyến khích đối với Giải sản phẩm báo chí ấn tượng.

Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An đạt giải thưởng tại Hội Báo toàn quốc năm 2025. Ảnh: Quang An

Tại Hội Báo toàn quốc năm 2025, Báo Nghệ An vinh dự đoạt giải B - Sản phẩm báo chí ấn tượng với tác phẩm Bìa báo Nghệ An Xuân Ất Tỵ 2025.