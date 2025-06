Xã hội Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), chiều 20/6, tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nghệ An đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm và báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống - Báo Nghệ An.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, với sự tham dự của đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy; Trần Hữu Nghĩa; Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn; cùng đông đảo cán bộ, phóng viên và người lao động của cơ quan.

Tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nghệ An đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống - Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Cách đây đúng một thế kỷ, ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh tờ báo Thanh Niên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, báo chí cách mạng không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, đồng hành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Tự hào là những người làm báo Đảng trên quê hương Bác Hồ kính yêu, tập thể Báo Nghệ An luôn khắc ghi lời dạy của Người về vai trò của báo chí trong sự nghiệp cách mạng.

Với bề dày 64 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Nghệ An - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định tôn chỉ, mục đích; không ngừng đổi mới sáng tạo, bắt kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại.

Từ nền tảng báo in truyền thống, Báo Nghệ An đã nỗ lực chuyển mình, quyết tâm xây dựng hệ sinh thái báo chí đa nền tảng, gồm báo điện tử, mạng xã hội… Nhờ đó, các tác phẩm báo chí của Báo ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn; góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Uy tín và bản sắc riêng của Báo Nghệ An được thể hiện rõ qua chất lượng nội dung, cách tiếp cận vấn đề và những dấu ấn nổi bật tại các giải báo chí uy tín. Trung bình mỗi năm, Báo Nghệ An đạt khoảng 60 giải báo chí ở các cấp Trung ương, bộ, ngành và địa phương.

Nhìn lại hành trình đã qua, Báo Nghệ An không chỉ được ghi nhận bằng những bảng vàng thành tích, mà còn bằng niềm tin bền bỉ: Làm báo cách mạng là lan tỏa sự thật, khơi dậy trách nhiệm xã hội và đồng hành cùng công cuộc phát triển quê hương. Trên hành trình ấy, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo luôn ý thức sâu sắc về sứ mệnh, trách nhiệm và vinh dự của người làm báo cách mạng, đặc biệt trên quê hương của Người.

Lễ dâng hương, tưởng niệm và báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là dịp để tri ân, mà còn là lời hứa tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trau dồi nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và không ngừng đổi mới, sáng tạo, để người làm báo Báo Nghệ An tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.