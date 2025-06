Xây dựng Đảng Mở đợt cao điểm tuyên truyền về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam Sáng 5/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2025. Kết luận tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí mở đợt cao điểm tuyên truyền nổi bật, sâu sắc các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.L



Trong tháng 5/2025, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tích cực cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác báo chí tháng 5 năm 2025. Ảnh: T.L



Nổi bật, các cơ quan báo chí thông tin đậm nét hoạt động thăm và làm việc tại Nghệ An của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Các cơ quan báo chí có nhiều bài viết, chương trình thông tin, tuyên truyền đậm nét nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thông tin hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam của Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.L



Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí thông tin, cập nhật Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; phản ánh các nội dung được đưa ra bàn thảo, cho ý kiến, thảo luận tại kỳ họp.

Các cơ quan báo chí tiếp tục có nhiều bài viết về công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; tiếp tục thông tin kết quả xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các sở, ngành, cơ quan báo chí tham dự hội nghị. Ảnh: T.L



Trên lĩnh vực kinh tế, các cơ quan báo chí thông tin những nội dung chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra; nhiều bài viết, phân tích, lan tỏa những thông điệp, định hướng quan trọng được nêu tại Nghị quyết 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng thời, các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh mưa lớn lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại các huyện Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị. Ảnh: T.L



Các cơ quan báo chí thông tin kịp thời các kế hoạch, phương án tuyển sinh của các cấp học. Có nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh đậm nét không khí các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội vùng, miền; quảng bá các danh lam, thắng cảnh, tiềm năng du lịch, con người của vùng quê xứ Nghệ; những kết quả tích cực của ngành Du lịch; vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn di sản, tôn vinh các giá trị văn hóa, góp phần hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch.

Trong tháng 5/2025, các cơ quan báo chí đã ủng hộ, kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan báo chí phản ánh về xử lý thông tin liên quan đến vụ việc hành hung nhân viên y tế; tổ chức hoạt động kỷ niệm 100 Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam,...

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: T.L

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận ý kiến được đại diện các cơ quan báo chí phản ánh tại giao ban báo chí.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin về chủ trương của Trung ương của tỉnh về thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: T.L



Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là các nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý II/2025; Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Việc triển khai các nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể chế chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 68 về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và Nghị quyết 66 về đổi mới toàn diện công tác xây dựng thi hành pháp luật…

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự hội nghị. Ảnh: T.L



Các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền, làm lan tỏa sâu sắc nội dung và kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2025. Cùng đó, tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đề nghị các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống đuối nước; công tác phòng, chống ma túy; các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh các tuyến tin, bài phản ánh quảng bá tiềm năng, lợi thế, các di sản văn hóa, danh lam, thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, trải nghiệm thực tế ở Nghệ An gắn với Du lịch năm 2025 để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L



Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí mở đợt cao điểm, tuyên truyền nổi bật, sâu sắc các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).