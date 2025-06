Xã hội Báo Nghệ An trên hành trình thực hiện sứ mệnh báo chí cách mạng Tính đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã có một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa. Trên hành trình ấy, Báo Nghệ An với lịch sử gần 64 năm đã có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Tác giả: Công Kiên - Kỹ thuật: Diệp Thanh

Ngày xuất bản: 2/6/2026

Tính đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã có một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Trên hành trình ấy, Báo Nghệ An với lịch sử gần 64 năm đã có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Nhận rõ vai trò, tính chất và vị trí quan trọng của công tác báo chí trên mặt trận giáo dục chính trị, tư tưởng trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 10/11/1961, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết số 175 thành lập Tòa soạn Báo Nhân Dân Nghệ An, chuẩn y danh sách cán bộ biên tập, phóng viên, chỉ định đồng chí Nguyễn Kim Ban - Trưởng Ban Tuyên huấn kiêm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm báo và đồng chí Nguyễn Hường giữ chức Chủ bút với tổng số biên chế thời kỳ đầu gồm 9 người.

Nghị quyết thành lập Báo Nhân dân Nghệ An.

Tòa soạn Báo Nhân Dân Nghệ An ra đời, gánh vác nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trên mặt trận sản xuất, xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nêu kinh nghiệm công tác Đảng, đoàn thể trong thời kỳ mới.

Cùng khoảng thời gian này, Báo Miền Tây Nghệ An cũng được thành lập, là cơ quan ngôn luận của Ban Chỉ đạo Miền Tây do đồng chí Lữ Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn Miền Tây phụ trách; đồng chí Đặng Loan làm Tổng Biên tập, đồng chí Kiều Thành Vinh làm Thư ký Tòa soạn, ông Hồ Kim Tuấn làm biên tập viên. Phóng viên, nhân viên có Tô Quốc Bảo, Lăng Phước, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Hùng Sơn, Lang Thị Hành, Lô Thị Nhận, Trần Văn Thông.

Cuối năm 1967, Báo Miền Tây Nghệ An sáp nhập vào Báo Nhân Dân Nghệ An, về sau gọi là Báo Nghệ An. Cán bộ, phóng viên Báo Miền Tây làm chuyên trang với nội dung, hình thức như cũ và đổi tên là Nghệ An miền núi.

Báo Nghệ An những năm chống Mỹ.

Ra đời và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Báo Nghệ An đã tập trung phản ánh các phong trào lao động, sản xuất và chiến đấu của quân và dân trong tỉnh, mang đến cho người đọc những thông tin nóng hổi trên các mặt trận. Đặc biệt, phóng viên luôn bám trụ tại các trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ như Phà Bến Thủy (TP.Vinh), Cầu Cấm (Nghi Lộc), Truông Bồn (Đô Lương), Ga Hoàng Mai (Quỳnh Lưu)… và các “tọa độ lửa” trên các tuyến đường giao thông trọng yếu để kịp thời có được những tin tức nóng hổi, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân trong tỉnh.

Trong điều kiện, hoàn cảnh hoạt động cực kỳ khó khăn, thiếu thốn, thậm chí có thể hy sinh tính mạng nhưng tập thể Ban Biên tập, Chi ủy Báo Nghệ An đã động viên cán bộ, phóng viên, nhân viên vượt qua mọi thử thách, gian khổ, đùm bọc, yêu thương nhau, tạo nên sức mạnh và ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Báo Nghệ An những năm chống Mỹ.

Qua rèn luyện và thử thách trong giai đoạn chiến tranh phá hoại ác liệt, đội ngũ biên tập viên, phóng viên trưởng thành về bản lĩnh chính trị, dày dạn kinh nghiệm làm báo chiến sự và đặc biệt là nghiệp vụ làm báo ngày một nâng cao. Các thể loại điều tra dài kỳ, đề cập những vấn đề có tầm chỉ đạo rộng lớn, ảnh hưởng sâu sắc đã được nhiều phóng viên quan tâm, say mê thể hiện thành công.

Trong khoảng 15 năm (1976 - 1991), thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, Báo Nghệ An hợp nhất với Báo Hà Tĩnh thành Báo Nghệ Tĩnh. Giai đoạn này, Báo Nghệ Tĩnh bám sát chủ trương, đường lối, tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phản ánh sinh động phong trào hành động cách mạng của toàn dân.

Thời kỳ từ năm 1991 - 2011 được xem là chặng đường 20 năm đổi mới báo chí vì sự nghiệp đổi mới đất nước, quê hương. Cuối tháng 8/1991, sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ cho phép tỉnh Nghệ Tĩnh chia thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Báo Nghệ Tĩnh cũng được chia tách thành Báo Nghệ An và Báo Hà Tĩnh. Lúc này, đội ngũ phóng viên chủ lực của Báo Nghệ An chỉ có 9 người, số lượng không nhiều nhưng mọi người đều nỗ lực hết mình để đảm bảo yêu cầu phản ánh toàn diện các vấn đề, đề tài của đời sống.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đỗ Phượng làm việc với Báo Nghệ An về việc thành lập nhà in báo 1992.

Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn phương tiện, Báo Nghệ An vẫn bám sát yêu cầu, nội dung, mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra. Chủ đề tư tưởng tập trung thể hiện trên các số báo là: Phản ánh, tổng kết phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh nhà, phấn đấu ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo các hoạt động xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường trật tự an toàn xã hội, đưa Nghệ An thoát dần khỏi tình trạng trì trệ và có bước phát triển.

Cùng với báo in phát hành trước hàng chục năm, từ dự án báo Nghệ An điện tử được xây dựng từ năm 2002, ngày 2/1/2008, Báo Nghệ An điện tử chính thức đi vào hoạt động. Báo Nghệ An điện tử được đánh giá là cánh tay nối dài của báo in. Qua kênh này, người Nghệ An hoặc bạn bè ở nơi xa, kể cả ở nước ngoài đều cập nhật những thông tin bổ ích từ Nghệ An quê Bác.

Báo Nghệ An giai đoạn 2002-2005.

Tóm lại, trong thời kỳ này, Báo Nghệ An đã bám sát các Nghị quyết để tuyên truyền, đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách sinh động, sáng tạo; Báo phản ánh cuộc sống mới, con người mới chân thật, sắc nét, tích cực biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, luôn bảo đảm tính định hướng, tính trung thực, tính chiến đấu. Báo Nghệ An đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là tiếng nói của Đảng, Chính quyền và diễn đàn của nhân dân Nghệ An.

Thời kỳ 2011 đến nay, Báo Nghệ An tiếp tục chặng đường đổi mới, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Thời kỳ này, bạn đọc đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc, không ngừng của Báo, từ nội dung phản ánh đến cách thể hiện, hình thức trình bày trên cả báo in và báo điện tử. Cùng với đó là sự ghi nhận thành tích của các cấp, ngành, nổi bật là được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2015).

Báo Nghệ An hàng ngày, báo Cuối tuần và chuyên trang Miền núi - Dân tộc.

Năm 2023, Báo Nghệ An tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030”, với mục tiêu từng bước trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng. Các ấn phẩm của Báo Nghệ An tiếp tục khẳng định được vị thế hàng đầu của mình trong hệ thống báo Đảng địa phương.

Trong đó, ấn phẩm Nghệ An nhật báo, Chuyên trang Miền núi - cuối tuần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức bằng cách sắp xếp, bố trí các chuyên trang, chuyên mục ngày càng ổn định, sắc nét; mở rộng đội ngũ cộng tác viên để tăng chất lượng và tính đa dạng thông tin trên mặt báo,…

Báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn) liên tục cập nhật các tính năng mới, hiện đại, các chuyên mục mới hấp dẫn, thường xuyên nâng cấp phiên bản CMS mới hiện đại, tiện ích, thân thiện người dùng. Đặc biệt, Báo đã thực hiện hai chuyên trang báo chí dữ liệu là chuyên trang “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An” và chuyên trang “Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh” được bạn đọc, đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao.

Một số ấn phẩm báo Xuân gần đây của Báo Nghệ An.

Các kênh Báo Nghệ An trên mạng xã hội tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ với quan điểm ở đâu có người Nghệ ở đó có Báo Nghệ An. Trong đó, kênh Podcast Báo Nghệ An từng bước khẳng định được chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thính giả gần xa. Sau thời gian chạy thử nghiệm, từ tháng 3/2023, chuyên mục Podcast đã đẩy mạnh sản xuất, tăng cả về số lượng, thời lượng và chất lượng, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, tạo thói quen nghe cho thính giả và tăng độ nhận diện của thương hiệu Báo Nghệ An trên nền tảng Spotify.

Trang Fanpage Báo Nghệ An có bước phát triển mạnh mẽ với nội dung phong phú, mỗi tháng, trang có hơn 3,6 triệu lượt người tiếp cận. Kênh truyền hình Báo Nghệ An tiếp tục hoạt động một cách hiệu quả, sản xuất được được hàng trăm chương trình, phóng sự, tin, bài đạt chất lượng tốt. Bình quân mỗi ngày sản xuất 2-3 sản phẩm, có nhiều chương trình tạo được dấu ấn về đổi mới.

Báo Nghệ An là một trong những đơn vị tiên phong chuyển đổi số trong hệ thống báo chí cả nước.

Kênh YouTube Báo Nghệ An tiếp tục là địa chỉ tin cậy, cập nhật nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Với nội dung trọng tâm là các chương trình bình luận quốc tế, Kênh YouTube Báo Nghệ An tạo được niềm tin trong khán giả, độc giả trong nước và quốc tế. Có những tháng kênh đón nhận gần 5.000 lượt người đăng ký mới. Kênh Tiktok Báo Nghệ An có sự chuyển mình mạnh mẽ, số lượt theo dõi, tương tác, tiếp cận liên tục tăng cao, có những sản phẩm đạt hàng triệu lượt xem và tiếp cận...

Những ấn phẩm đa phương tiện nói trên đã thực hiện nhiệm vụ phân phối các nội dung của Báo Nghệ An đến các độc giả mục tiêu. Trung bình mỗi tháng, có hàng chục triệu lượt độc giả tiếp cận, xem, nghe, đọc các tin, bài của Báo Nghệ An trên các nền tảng số.

Những ấn phẩm đa phương tiện của Báo Nghệ An được đánh giá cao cả về hình thức lẫn nội dung.

Với những nỗ lực ấy, Báo Nghệ An luôn được xếp vào tốp đầu về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí trong toàn quốc và liên tục dẫn đầu các báo Đảng địa phương theo lượt truy cập. Đồng thời, hàng năm Báo Nghệ An đoạt được nhiều giải báo chí quốc gia; giải báo chí các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương.

Như vậy, với hành trình gần 64 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Nghệ An không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từ 1/7/2025, Báo Nghệ An sẽ hợp nhất với Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thành Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Điều này đồng nghĩa với việc bắt đầu một chặng đường mới…