Tháng 3/2025, Báo Nghệ An dẫn đầu các báo Đảng địa phương theo lượt truy cập

Theo số liệu từ SimilarWeb, Báo Nghệ An đứng đầu trong danh sách các báo Đảng địa phương có lượt truy cập cao nhất tháng 3/2025, khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số báo chí.

Báo Nghệ An

Báo cáo lượng truy cập TOP báo tỉnh cả nước trong tháng 3/2025 theo số liệu công khai trên SimilarWeb được ONECMS Blog tổng hợp ngày 9/4/2025 cho thấy, Báo Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi dẫn đầu top 32 báo Đảng địa phương trên toàn quốc về lượng truy cập, với hơn 5,2 triệu lượt truy cập.

Cụ thể, trong tháng 3, Báo Nghệ An ghi nhận 5,223 triệu lượt truy cập, xếp thứ nhất trong tốp báo địa phương.

Trong quý I/2025, pageviews trên Báo Nghệ An điện tử tăng 131,6%, lượt truy cập tăng 356,5%, người truy cập tăng 120,7% so với số liệu ghi nhận ở quý I/2024.

Đứng thứ hai trong top báo Đảng địa phương theo lượt truy cập tháng 3/2025 là Báo Sài Gòn Giải Phóng với 4,655 triệu lượt truy cập, kế đó là Báo Hải Dương với 3,811 triệu lượt truy cập.

Các tờ báo góp mặt trong tốp 10 báo Đảng địa phương có lượt truy cập cao tháng 3/2025 còn có: Báo Hà Tĩnh (2,733 triệu lượt, xếp thứ 4); Báo Đồng Nai (2,605 triệu lượt, xếp thứ 5); Báo Hànộimới (2,168 triệu lượt); Báo Gia Lai (2,160 triệu lượt), Báo Quảng Nam (1,487 triệu lượt), Báo Thanh Hoá (1,248 triệu lượt) và Báo Đắk Nông (1,196 triệu lượt).

Kết quả của Báo Nghệ An đạt được đến từ việc không ngừng đổi mới nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của độc giả.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Báo Nghệ An cũng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp vào tốp đầu về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí toàn quốc, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực này.

Thành tích này là động lực để Báo Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, tiếp tục cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và hấp dẫn đến bạn đọc trong và ngoài tỉnh.​

Trong tháng 3/2025, số liệu thống kê trên các nền tảng số của Báo Nghệ An cũng ghi nhận những tăng trưởng tích cực. Cụ thể, fanpage Facebook Báo Nghệ An có hơn 25 triệu lượt xem, kênh YouTube Báo Nghệ An đạt gần 25 triệu lượt xem.