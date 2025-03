Thời sự Xuất hiện hình ảnh cắt ghép, giả mạo bài viết của Báo Nghệ An Ngày 14/3/2025, trên một số nhóm kín của mạng xã hội Zalo lan truyền bức ảnh có chứa logo Báo Nghệ An, hình ảnh đường dẫn và tên bài Báo Nghệ An điện tử “Dự kiến giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sắp xếp”.

Bức ảnh cắt ghép, giả mạo bài viết trên Báo Nghệ An

Cùng với đó, bức ảnh chèn nội dung về dự kiến sáp nhập xã ở Nghệ An.

Sau khi kiểm tra, Báo Nghệ An khẳng định, đây là hình ảnh cắt ghép, giả mạo bài viết của Báo Nghệ An.

Nội dung chính xác trong bài viết của Báo Nghệ An điện tử.

Báo Nghệ An cũng đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch; Công an Nghệ An và có biện pháp xử lý tình trạng này.