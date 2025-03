Thời sự Báo Nghệ An tập huấn nghiệp vụ chuyển đổi số và ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí Khóa tập huấn nhằm xây dựng tư duy chiến lược, đầu tư, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí.

Quang cảnh tập huấn. Ảnh: Thành Duy

Dự buổi tập huấn có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập.

Cùng dự có phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Nghệ An.

Trong 2 ngày (1,2/3), cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Nghệ An sẽ được trang bị các kiến thức về trí tuệ nhân tạo trong báo chí như: AI là gì? Sự phát triển của AI trong lĩnh vực báo chí; AI đang thay đổi báo chí như thế nào?; So sánh báo chí truyền thống và báo chí có AI hỗ trợ; Những lợi ích AI mang lại cho báo chí; Rủi ro và hạn chế của AI.

Đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu khai mạc tập huấn. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, các chuyên gia sẽ hướng dẫn cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nghệ An sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung như: sử dụng ChatGPT/Gemini để phác thảo bài viết AI giúp tối ưu tiêu đề, từ khóa SEO, cấu trúc bài báo AI tóm tắt nội dung báo chí, tự động viết mô tả.

Đồng thời, ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu báo chí, tạo hình ảnh minh họa và sản xuất nội dung đa phương tiện như: AI tạo âm thanh, tạo video từ văn bản, dựng video tự động, short videos.

Nhà báo, Ths. Vũ Thế Cường là giảng viên chuyên ngành báo mạng điện tử, báo chí đa phương tiện, truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi các kiến thức về AI. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc tập huấn, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng AI trong chuyển đổi số báo chí. Do đó, trong thời gian tập huấn cần tập trung để tiếp nhận kiến thức, thay đổi tư duy và có thể sử dụng các công cụ AI phục vụ hiệu quả cho quá trình tác nghiệp, xuất bản, nâng cao kỹ năng sản xuất báo chí đa phương tiện trên các nền tảng số.

Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Nghệ An tại tập huấn. Ảnh: Thành Duy

Tập huấn này là một trong các hoạt động thường xuyên do Báo Nghệ An tổ chức nhằm cụ thể hóa Đề án nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027 có tính đến năm 2030;