Thời sự Báo Nghệ An đoạt giải Nhất Cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế Báo Nghệ An vinh dự có 1 tác phẩm đoạt 1 Nhất, 1 tác phẩm đoạt giải Ba và 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Sáng 23/2, Sở Y tế Nghệ An tổ chức trao giải Cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế với chủ đề “Gương sáng y đức - Vì sức khỏe nhân dân”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự lễ.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế toàn ngành qua các thời kỳ.

Lễ trao giải được tổ chức trang trọng trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).

Cuộc thi do Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), phát động từ ngày 15/1/2024 đến ngày 15/1/2025.

Đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tổng kết giải. Ảnh: Thành Duy

Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của ngành Y tế; đặc biệt tôn vinh, biểu dương những tấm gương y, bác sĩ điển hình, những câu chuyện cảm động, nhân văn của đội ngũ thầy thuốc trong tỉnh; biểu dương các đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của ngành Y tế Nghệ An trong thực hiện lời Bác: “Lương y như từ mẫu”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An trao giải Nhất cho nhóm tác giả: Nguyễn Thành Chung - Nguyễn Thanh Nga - Nguyễn Diệp Thanh - Nguyễn Kỷ Đức Anh - Nguyễn Hoàng Yến, Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Qua đó, góp phần lan tỏa những hình ảnh, những điều tốt đẹp, tinh thần sẵn sàng hy sinh, cống hiến của cán bộ y tế, cơ sở y tế trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; góp phần tích cực để ngành Y tế Nghệ An thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và trong thời gian tới.

Ban Tổ chức đã chọn 30 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Hội đồng chấm chung khảo đã chọn 16 tác phẩm để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Trao giải Nhì cho các nhóm tác giả: Hoài Thanh, Mạnh Thuận, Thanh Giang, Bá Thưởng, Thanh Nga và Ngân Thị Kim Huyền, Lang Văn Linh, Nguyễn Bá Thưởng, Lê Thị Thùy Linh của Đài PT-TH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trao giải Ba cho tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Duy

Tác phẩm “Sáng ngời Y đức người thầy thuốc xứ Nghệ” của nhóm tác giả: Nguyễn Thành Chung - Nguyễn Thanh Nga - Nguyễn Diệp Thanh - Nguyễn Kỷ Đức Anh - Nguyễn Hoàng Yến vinh dự đoạt giải Nhất.

Trao giải tập thể có nhiều tác phẩm tham dự giải cho Báo Sức khỏe và Đời sống. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An trao giải Ba cho tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế: Nguyễn Hữu Lê, Nguyễn Văn Thương trao tặng Kỷ niệm chương cho các tác giả, nhóm tác giả của 30 tác phẩm vào vòng chung khảo. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, Báo Nghệ An có tác phẩm “Bác sĩ người Mông ở miền biên viễn” của tác giả Nguyễn Tiến Đông đạt giải Ba và tác phẩm “Hạnh phúc là cho đi” của tác giả: Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Đình Tuyên đoạt giải Khuyến khích.

Danh sách các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế với chủ đề “Gương sáng y đức - Vì sức khỏe nhân dân”.