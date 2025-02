Sức khỏe Những thành tựu đáng ghi nhận của ngành Y tế Nghệ An Năm qua, ngành Y tế Nghệ An đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Năm 2024, ngành Y tế Nghệ An đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 1 Chỉ thị; tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 5 Nghị quyết; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua 2 Đề án, 1 Quyết định quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ y tế kịp thời, hiệu quả, như: Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; Đề án Y tế thông minh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024-2030...

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo công tác xây dựng trở thành bệnh viện hạng đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Ngành Y tế cơ bản hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Cụ thể: Đã hoàn thành đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; 6/6 chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, đẩy mạnh. Trong năm 2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế, chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV/AIDS; đầu tư hệ thống trang thiết bị để thực hiện các kỹ thuật cao; chủ động, tập trung, đẩy mạnh công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm hầu hết giảm so với năm trước. Nghệ An đã loại trừ sốt rét, trong 3 năm qua không có ca mắc sốt rét nội tại trên địa bàn tỉnh.

Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho người tiếp xúc gần với trường hợp tử vong do bạch hầu ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Chung

Ngành Y tế cũng đã có nhiều đột phá trong phẫu thuật, điều trị, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy ghép gan từ người hiến sống và người chết não; thực hiện thành công ca lấy mô tạng của người hiến chết não thứ 2; triển khai nhiều kỹ thuật cao chuyên sâu loại 1, đặc biệt của tuyến Trung ương…

Cùng với đó, công tác y tế cơ sở được tăng cường với việc đẩy mạnh quản lý sức khỏe toàn dân; định kỳ kiểm tra sức khỏe cho người dân; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người lao động... Một số kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai thành công ở tuyến huyện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến được đầu tư, đảm bảo công tác khám, cấp cứu và điều trị tại đơn vị.

Trao Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Ngành Y tế đã tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ: thực hiện thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế; triển khai cắt giảm ngày làm việc của 34/38 thủ tục hành chính, với tổng thời gian cắt giảm 43 ngày... Cùng với đó, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản trị, quản lý y tế. Toàn tỉnh hiện có 12 bệnh viện, trung tâm y tế triển khai bệnh án điện tử. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại các bệnh viện trong toàn ngành đạt 48,38%.

Cũng trong năm qua, ngành đạt thành tựu nổi bật trong công tác nghiên cứu khoa học. Có 3 đề tài cấp tỉnh được phê duyệt và triển khai; 7 đề tài hoàn thành và nghiệm thu; 882 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở được đưa vào áp dụng và nghiệm thu, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngành đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học nhằm chia sẻ, trao đổi, cập nhật các kiến thức, phương pháp điều trị mới, đặc biệt là Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu với hơn 500 đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước tham dự.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người cho chết não. Ảnh: Thành Cường

Công tác đối ngoại, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa sở y tế các tỉnh, thành bạn theo hướng liên kết nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được ngành chú trọng như thăm, làm việc với ngành Y tế tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và ký biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển trong lĩnh vực y tế với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; học tập kinh nghiệm tại Sở Y tế các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Đại học Y Dược Huế.

Sở Y tế, và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh sơ kết quy chế phối hợp công tác kết hợp quân - dân y biên giới, hải đảo.

Các cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An tham gia hiến máu tại Ngày hội “Giọt hồng Blouse trắng” lần thứ 10. Ảnh: Thành Chung

Năm 2025, Ngành Y tế Nghệ An cũng đã tổ chức thành công nhiều cuộc thi, lễ phát động, mít tinh cấp tỉnh, như Hội thi “Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi”; Lễ phát động "Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2024”; Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2024”; Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam”. Đặc biệt, Sở Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An phát động cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế với chủ đề “Gương sáng y đức - Vì sức khỏe nhân dân”.

Những kết quả đạt được của ngành Y tế Nghệ An đã góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, một số tỉnh lân cận trong khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh nước bạn Lào giáp đường biên với Nghệ An.

Ghi nhận những kết quả đạt được, trong năm 2024, có 4 thầy thuốc ở tỉnh Nghệ An đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”.