Sức khỏe Ngành Y tế Nghệ An trao quà Tết cho hộ nghèo ở xã Thạch Ngàn (Con Cuông) Ngày 7/1, Sở Y tế Nghệ An tổ chức đoàn công tác thăm, tặng quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung thăm hỏi, động viên bà con nhân dân xã Thạch Ngàn - huyện Con Cuông. Ảnh: Đức Anh

Đoàn công tác do đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế, Trưởng các phòng, ban của Sở; lãnh đạo các Bệnh viện tuyến tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông.

Lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An trao biểu trưng hỗ trợ 2 nhà đại đoàn kết. Ảnh: Đức Anh

Thực hiện Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân công các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An, từ năm 2022, Sở Y tế Nghệ An đã nhận giúp đỡ xã nghèo Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.

Theo đó, Sở Y tế Nghệ An đã có nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ rất thiết thực như tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân xã Thạch Ngàn.

Trao quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thạch Ngàn - huyện Con Cuông. Ảnh: Đức Anh

Nhằm đảm bảo công tác chính sách người có công và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Sở Y tế đã tổ chức đoàn công tác thăm, tặng quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thạch Ngàn.

Tại chuyến thăm, tặng quà này, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết mới cho người nghèo khó khăn về nhà ở (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng); tặng quà cho 10 trẻ mồ côi, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi cháu 500 nghìn đồng); trao số tiết kiệm cho 5 hộ nghèo đặc biệt khó khăn (mỗi số tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng); trao quà Tết (tiền mặt và quà hiện vật) cho 125 hộ nghèo, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Lãnh đạo ngành Y tế tặng quà cho Trung tâm Y tế huyện Con Cuông. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với bà con nhân dân xã Thạch Ngàn. Gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc, Giám đốc Sở Y tế bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục cố gắng, tích cực lao động sản xuất, sớm thoát nghèo.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung kêu gọi các cán bộ, người lao động ngành Y tế với tinh thần lá lành đùm lá rách, không để lại bị bỏ lại phía sau... tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, đoàn công tác của Sở Y tế cũng đã đến thăm, tặng quà Tết cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam, Trung tâm Y tế huyện Con Cuông; thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 đơn vị nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.