Sức khỏe

Công an tỉnh Nghệ An tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Quế Phong

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, sáng 14/1, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.