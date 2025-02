Pháp luật Huyện Quế Phong triển khai hoạt động tại cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy UBND huyện Quế Phong đã chính thức triển khai hoạt động của người, phương tiện và hàng hoá qua lại cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 1086/UBND-KT về việc triển khai hoạt động của người, phương tiện và hàng hoá qua lại các cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy; Thanh Thuỷ - Nậm Om vào ngày 18/2/2025; mới đây vào ngày 20/02/2025 UBND huyện Quế Phong có Công văn số 299/UBND-KTHT triển khai chi tiết nhiệm vụ này.

Theo đó, từ ngày 20/02/2025 cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa qua lại giữa cặp cửa khẩu Thông Thụ - Nậm Tạy theo Công văn số 1086/UBND-KT ngày 18/02/2025 của UBND tỉnh Nghệ An.

Đoàn liên ngành 2 tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn khảo sát tại cửa khẩu Thông Thụ - Nậm Tạy năm 2024. Ảnh: CSCC

Cửa khẩu Thông Thụ nằm trên địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) phía bên kia là cửa khẩu Nậm Tạy, thuộc huyện Sầm Tạy, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Hai tỉnh Nghệ An - Hủa Phăn đã thiết lập mối quan hệ hợp tác từ lâu đời. Trong suốt thời gian qua, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng được tăng cường, đẩy mạnh và phát triển vững chắc.

Đặc biệt, từ năm 2012, hai tỉnh đã phối hợp hoàn chỉnh thủ tục và được cấp Chính phủ ra quyết định nâng cấp từ lối mở biên giới lên cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy. Nghệ An cũng đã hỗ trợ xây dựng tuyến đường nối từ đường tỉnh 3206, huyện Sầm Tạy (tỉnh Hủa Phăn) đến Cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Một góc xã Thông Thụ. Ảnh: Nguyễn Đạo

Tại biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa 2 tỉnh ký ngày 4/4/2023 đã thống nhất việc cho phép phương tiện cơ giới đường bộ của 2 tỉnh Nghệ An - Hủa Phăn được vận chuyển người, hàng hóa, trao đổi, mua bán hàng hóa qua cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy.

Trong năm 2024, đoàn liên ngành 2 tỉnh Nghệ An - Hủa Phăn cũng đã tổ chức Hội nghị song phương nhằm thống nhất về danh mục các loại giấy tờ có giá trị khi người, phương tiện, hàng hóa qua lại cặp cửa khẩu phụ này.

Ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết: Cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy là lối đi truyền thống mà nhân dân 2 bên biên giới thường xuyên sử dụng để qua lại thăm thân, giao lưu, kinh doanh, buôn bán. Việc cho phép người và hàng hoá qua lại tại cặp cửa khẩu phụ này càng tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội khu vực này.

Cửa khẩu Thông Thụ - Nậm Tạy. Ảnh: CSCC

Ông Hiền cũng cho biết: Sau khi UBND tỉnh có Công văn 1086 huyện đã ngay lập tức triển khai. UBND huyện Quế Phong đã đề nghị Đồn Biên Phòng Thông Thụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan như: Công an tỉnh; Công an xã Thông Thụ; Cục Hải quan tỉnh; Chi cục Thú y Vùng III; Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI… triển khai thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hoá của tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào được qua lại, mua bán, trao đổi qua cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ (Nghệ An) - Nậm Tạy (Hủa Phăn).

Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, chống buôn lậu và hàng giả, hàng cấm được các đối tượng lợi dụng việc cho phép hoạt động của cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy để vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm từ bên kia biên giới vào địa bàn huyện Quế Phong và ngược lại.

Thường xuyên trao đổi thông tin về việc hoạt động của người, phương tiện và hàng hoá qua lại cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy với UBND huyện Quế Phong. Trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND huyện Quế Phong cũng yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, cùng thị trấn Kim Sơn thông tin về việc cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hoá qua lại giữa cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy từ ngày 20/02/2025; các điều kiện được hoạt động người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hoá theo quy định của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nhân dân được biết.

Đồng thời, giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá, hoạt động của người, phương tiện cơ giới đường bộ giữa cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy. Kịp thời tham mưu UBND huyện những nội dung liên quan để xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.