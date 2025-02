Triển khai hoạt động tại các cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy, Thanh Thủy - Nậm On

Kinh tế Triển khai hoạt động tại các cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy, Thanh Thủy - Nậm On Ngày 18/2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1086/UBND-KT về việc triển khai hoạt động của người, phương tiện và hàng hóa qua lại các cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy, Thanh Thủy - Nậm On.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được các Văn bản: Số 06/TTr.HP ngày 06/01/2025 của Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa của tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tỉnh Nghệ An, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được qua lại cửa khẩu phụ Nậm Tạy - Thông Thụ; số 02/BLKX ngày 20/01/2025 của Ủy ban chính quyền tỉnh Bo Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc đề nghị cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa của tỉnh Bo Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tỉnh Nghệ An, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được qua lại cửa khẩu phụ Nậm On - Thanh Thủy.

Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương). Ảnh tư liệu

Trên cơ sở nội dung đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 149/SNgV-HTQT.BG ngày 06/02/2025 về việc triển khai hoạt động của người, phương tiện và hàng hóa qua lại các cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy, Thanh Thủy - Nậm On, UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện biên giới đất liền và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát, cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa của tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được qua lại, mua bán, trao đổi qua cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ (Nghệ An) - Nậm Tạy (Hủa Phăn).

Kiểm tra, kiểm soát, cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa của tỉnh Nghệ An và tỉnh Bo Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được qua lại, mua bán, trao đổi qua cặp cửa khẩu phụ Thanh Thủy (Nghệ An) - Nậm On (Bo Ly Khăm Xay) từ ngày 20/02/2025 đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.