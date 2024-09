Xã hội Công an tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, chiều 11/9, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các phòng, ban và cán bộ, chiến sỹ tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và nhân dân thiệt mạng do hậu quả của cơn bão số 3. Ảnh: Cao Loan

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc phải hứng chịu nhiều thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản. Lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng Công an đang “gồng mình” để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh và cán bộ, chiến sỹ đã tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và nhân dân thiệt mạng do hậu quả của cơn bão số 3.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Cao Loan

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an Nghệ An phát huy truyền thống đoàn kết, đạo lý “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, đóng góp ít nhất 01 ngày lương để chung tay động viên, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Đồng thời, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phát động trong nội bộ đơn vị cũng như vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ và phối hợp thăm, tặng quà đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.





Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng cơn bão số 3. Ảnh: Cao Loan

Hưởng ứng lời phát động của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban cùng cán bộ, chiến sỹ đã quyên góp được tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức các đoàn trực tiếp đi trao tặng quà tới đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 3 và các lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ bà con để từng bước ổn định cuộc sống.