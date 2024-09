Xã hội

Công an Nghệ An kịp thời hỗ trợ người dân các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 3

Bố trí trực 100% quân số, với tinh thần chủ động, khẩn trương, công an các đơn vị, địa phương, thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ người dân tại các vùng bị ảnh hưởng của bão số 3.