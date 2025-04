Thời sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An Sáng 9/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Đề án hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Dự thảo Đề án được xây dựng nhằm cụ thể hoá việc triển khai thực hiện Kết luận 126-KL/TW của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 và các kế hoạch, công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng hệ thống báo chí thống nhất, khoa học, phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí thế giới và khu vực.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ trình bày dự thảo Đề án. Ảnh: Phạm Bằng

Thông qua đó, phát triển báo chí phù hợp với chiến lược, quy hoạch ngành và quy hoạch chung về kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị về thông tin, tuyên truyền của các loại hình báo chí và nguồn nhân lực làm công tác thông tin, báo chí hiện có.

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh theo hướng chỉ giao nhiệm vụ cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính; khắc phục tình trạng trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, đồng thời sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối.

Tập trung nguồn lực đầu tư, khai thác tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tăng cường quản lý đối với báo chí, gắn với xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cơ quan, đơn vị và cơ quan báo chí.

Báo Nghệ An tập huấn nghiệp vụ về tuyên truyền công tác xây dựng Đảng tại toà soạn hội tụ. Ảnh: Thành Duy

Theo dự thảo Đề án, tên gọi sau hợp nhất là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, tiếng nói của Đảng, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An; cầu nối thông tin giữa Đảng bộ, Chính quyền với Nhân dân.

Thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, hoạt động báo chí, truyền thông theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng truyền thông khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy Nghệ An, được giao quyền tự chủ tài chính theo các quy định hiện hành, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An là 2 đơn vị được xếp loại chuyển đổi số xuất sắc năm 2024. Ảnh: P.V

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An sau khi hợp nhất gồm Ban Biên tập và 12 phòng chuyên môn trực thuộc, giảm 4 phòng, đạt tỷ lệ gần 25%.

Giữ nguyên số lượng lãnh đạo hiện có của Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An trong thời điểm hợp nhất, gồm: 1 Tổng Biên tập và không quá 7 Phó Tổng Biên tập. Sau đó, thực hiện giảm dần theo lộ trình, sau 5 năm bảo đảm thực hiện số lượng cấp phó theo quy định.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Đây là 2 cơ quan báo chí có bề dày truyền thống, có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung dự thảo Đề án hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian qua, Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh, định hướng dư luận và đạt nhiều thành tích, được các cơ quan Trung ương và tỉnh ghi nhận.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc hợp nhất Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là chủ trương của Trung ương, phù hợp với tình hình chung nên mong 2 cơ quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được sau hợp nhất để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan báo chí, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua nội dung đề án. Về tên gọi sau hợp nhất là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, phù hợp với tính chất, yêu cầu của cơ quan báo chí, phản ánh đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của 2 cơ quan.

Về tổ chức bộ máy, thống nhất sau hợp nhất còn 12 phòng, trước mắt đảm bảo giữ nguyên biên chế và lao động tại thời điểm hợp nhất, sau đó sẽ có giải pháp để điều chỉnh phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy Nghệ An, là đơn vị dự toán cấp 1 ngân sách tỉnh, giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo xác định cơ chế tài chính phù hợp.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu, trong quá trình hợp nhất, phải tiếp tục duy trì hoạt động, đảm bảo nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, và Nhà nước, định hướng dư luận một cách liên tục, không ảnh hưởng công tác tuyên truyền chung của tỉnh. Quan tâm công tác tư tưởng của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của 2 cơ quan.