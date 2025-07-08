Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Khẩn trương hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, nhất là những hộ bị mất nhà do thiên tai Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương vào cuộc khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, nhất là những người dân bị mất nhà.

Sáng 7/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí đại diện ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tích cực

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

7 tháng đầu năm, trong bối cảnh vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đều có mức tăng trưởng khá.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: Phạm Bằng

Thu ngân sách ước đạt 15.553 tỷ đồng, bằng 87,7% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 18.376 tỷ đồng, trong đó FDI gần 320 triệu USD. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 40,65% kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Triển khai Nghị quyết 57, từ tháng 7/2025, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách, đồng thời từng bước triển khai các nhiệm vụ đột phá theo Kế hoạch hành động số 01 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trong 65 chỉ tiêu được giao của năm 2025, đã có 17 chỉ tiêu đạt, 18 chỉ tiêu vượt, 19 chỉ tiêu chưa đạt và 11 chỉ tiêu chưa thể đánh giá; đồng thời đã có 29/99 nhiệm vụ được hoàn thành, 57/99 nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị; hoàn thiện thể chế, chính sách, đảm bảo nguồn lực; phát triển hạ tầng số và dịch vụ số; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, chủ quyền số.

Thực hiện Nghị quyết số 59, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 339; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 520. Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế 7 tháng đầu năm 2025 được triển khai sôi nổi, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 357 thực hiện Nghị quyết số 66. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo đúng quy trình, quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 358 thực hiện Nghị quyết số 68. Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả; tăng cường hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung phân tích, đánh giá thực tế sau hơn 1 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp về tổ chức bộ máy, giải quyết lao động hợp đồng, cán bộ chuyển đổi số....

Trên cơ sở đó, đề nghị tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết toàn tỉnh để đánh giá tổng thể, đề ra những giải pháp tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các tồn tại, khó khăn.

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá khái quát những kết quả nổi bật của tỉnh trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, triển khai 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; đồng thời chỉ rõ những bất cập sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, nhất là những người dân bị mất nhà. Tiếp đó, khắc phục thiệt hại về hạ tầng thiết yếu và khôi phục sản xuất cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận nội dung tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt các xã giải quyết chỗ ở tạm cho những hộ dân bị mất nhà; chậm nhất trong tháng 9/2025 phải bố trí đất và xây dựng lại nhà cho các hộ dân.

Trong tuần tới, tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Bộ Công an triển khai chiến dịch 40 ngày xây dựng lại nhà ở cho người dân và trường học cho học sinh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để đảm bảo mục tiêu hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là những cán bộ làm công tác chuyên môn. Quá trình này, vừa kiểm tra, đôn đốc, nhưng cũng phải hướng dẫn, hỗ trợ, có nhiệm vụ phải "cầm tay chỉ việc".

UBND tỉnh nghiên cứu thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống hướng dẫn, hỗ trợ các xã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; sớm tổ chức hội nghị sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cấp xã mới.

Các đồng chí đại diện ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở đó, tập trung khắc phục những vấn đề nảy sinh, đặc biệt liên quan đến tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, điều kiện làm việc ở các xã mới...

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt quan tâm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính một cách thực chất. Tiếp tục rà soát các lĩnh vực, khu vực còn dư địa phát triển để thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng của năm 2025.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Mặc dù Chính phủ ban hành Nghị quyết mới điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2025 còn 9%, nhưng tỉnh vẫn phấn đấu mục tiêu tăng trưởng từ 9,5-10,5%. Trong nhiệm vụ này, quan tâm quản lý thu, chi ngân sách phù hợp; tiếp tục tập trung giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án, công trình trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, trong đó tập trung cao cho Nghị quyết 57 và Kế hoạch 01, Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trong quá trình này, nghiên cứu, vận dụng cơ chế để tăng cường nhân lực chuyển đổi số cho cơ sở. Đối với 3 nghị quyết 59, 66, 68, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch để đạt mục tiêu theo yêu cầu.

Đặc biệt, ngành Giáo dục quan tâm đến việc dạy và học tại các địa bàn chịu ảnh hưởng thiên tai, đảm bảo điều kiện đến trường cho tất cả học sinh; đảm bảo nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh...