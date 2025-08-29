Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 29/8, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hoà bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Cách đây 80 năm, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc đã trở thành nguồn động lực, sức mạnh vô cùng to lớn thúc đẩy nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Ngày Quốc khánh 2/9/1945 đã mở ra kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

80 năm qua là cả một quá trình phấn đấu, hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam lớn mạnh hơn gấp nhiều lần và trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế như ngày hôm nay.

80 năm qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là nguồn sức mạnh to lớn của thời đại mới, là động lực và chỉ dẫn quan trọng cho sự nghiệp đối mới, ý Đảng, lòng dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên của Người. Ảnh: Phạm Bằng

Trong giờ phút thiêng liêng, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã nghe trích đoạn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, và nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Trước đó, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.