Thời sự Trọng thể tổ chức lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (TP. Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tô Lâm - Tổng Bí thư; Lương Cường - Chủ tịch nước; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận MTTQ Việt Nam.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí: Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đoàn khách quốc tế cấp cao của các nước; cùng các chính đảng, các tổ chức quốc tế, Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ; cùng gần 300 đại biểu là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, cán bộ sở, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên khán đài dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong giây phút thiêng liêng này, Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân.

Chúng ta mãi tưởng nhớ và biết ơn các nhà lãnh đạo tiền bối, anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đồng bào, chiến sĩ cả nước cùng bạn bè quốc tế đã hy sinh, cống hiến và dành sự giúp đỡ quý báu cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) diễn ra trọng thể trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: VGP

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bất diệt, mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc của cha ông, hun đúc bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Mở màn lễ diễu binh, diễu hành là màn nghệ thuật “Trống hội” do hơn 1.000 học viên, cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn, tạo nên không gian sôi động, tái hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sức trẻ của lực lượng Công an.

Đông đảo người dân từ khắp nơi đổ về Hà Nội để chứng kiến, theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó là nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt; khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam; hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đang tiến vào Quảng trường Ba Đình.

Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát - nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.

Nghi thức rước đuốc truyền thống bắt đầu, mở đầu cho Lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngọn lửa được thắp sáng trên đài lửa; hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đúng 6h45p, toàn thể các vị đại biểu, đồng bào, đồng chí trên Quảng trường Ba Đình thực hiện nghi thức chào cờ. Hàng chục nghìn người cùng đồng thanh hát vang Quốc ca. Nghi lễ chào cờ diễn ra trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác.

Người dân và các lực lượng chức năng chào cờ, hát Quốc ca. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu diễn văn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước; của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên.

Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám; của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN

"Đó là sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về Nhân dân, vì Nhân dân; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đọc Diễn văn “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Táng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025)”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân.

Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc Việt Nam hòa bình, Dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển. Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh, muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân.

Khối Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đi qua các tuyến phố. Ảnh: Phạm Bằng

Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Phạm Bằng

Đúng 7h45p, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - điều hành chương trình diễu binh, diễu hành. “Cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu” - Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa hô vang.

Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời.

Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu. Ảnh: Phạm Bằng

Xe Tổ Quân kỳ. Ảnh: Phạm Bằng

Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của quân đội và Công an.

