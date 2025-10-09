Thời sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX dự kiến tổ chức ngày 1-3/10 Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8/2025. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo công tác chuẩn bị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến lần cuối các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng cho biết, tiếp thu ý kiến Tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị tại phiên làm việc ngày 19/8/2025 và tại Thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Tổ Biên tập đã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thống nhất đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu.

Cùng đó, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phần nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Biên tập cô đọng lại các nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị, giảm dung lượng xuống dưới 40 trang.

Song song với biên tập, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị, Tổ Biên tập đã rà soát, biên tập bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng báo cáo công tác chuẩn bị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến lần cuối các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ đề Đại hội: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới". Phương châm của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".

Căn cứ ý kiến của Tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị và Công văn số 12067 của Bộ Tài chính, Dự thảo Báo cáo chính trị xác định có 39 chỉ tiêu, gồm: 5 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, khoa học, công nghệ; 17 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 5 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh. Dự thảo đã điều chỉnh một số chỉ tiêu về GRDP bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu, chỉ số phát triển con người và các chỉ tiêu liên quan đến cải cách hành chính.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, trên lĩnh vực giáo dục, Tổ Biên tập đã cập nhật, biên tập lại theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trên lĩnh vực y tế, biên tập lại theo các quan điểm chỉ đạo mới của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị đại hội; phương án trang trí khánh tiết trong và ngoài hội trường Đại hội... trước khi báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu Tổ Biên tập tiếp tục rà soát, tiếp tục cô đọng Dự thảo Báo cáo chính trị. Tiếp tục rà soát, bổ sung một số chỉ tiêu liên quan đến triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và sắp tới có nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển y tế, gắn với đó rà soát, điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu này.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến tổ chức từ ngày 1-3/10/2025 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh (phường Thành Vinh).

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến vào các nội dung khác thuộc thẩm quyền.