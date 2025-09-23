Thời sự Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW đảm bảo tiến độ Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở KH&CN chủ trì rà soát cụ thể các nhiệm vụ theo các kế hoạch của tỉnh và các thông báo, kết luận của Trung ương; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị tham mưu Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Chiều 23/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo.

Nghệ An đứng thứ 4 toàn quốc trong thực hiện Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương

Trên cơ sở Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71 của Chính phủ, Nghệ An đã cụ thể hóa trong Kế hoạch hành động số 328 của Tỉnh ủy; Kế hoạch 348 của UBND tỉnh và Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo thành tổng số 65 chỉ tiêu và 102 nhiệm vụ cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở KH&CN báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quý III trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, các chỉ tiêu phải hoàn thành trong năm 2025 là 45 chỉ tiêu; số nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2025 là 82 nhiệm vụ. Đến nay, đã có 29/45 chỉ tiêu đạt và vượt, đạt 64%; còn 10 chỉ tiêu chưa đạt và 6 chỉ tiêu chưa đánh giá được. Bên cạnh đó, có 35/82 nhiệm vụ đã hoàn thành; có 46/82 nhiệm vụ đang thực hiện, 1 nhiệm vụ chưa thực hiện.

Các cơ quan đơn vị đã tập trung triển khai nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch thực hiện, kết quả 100% sở, ban, ngành; 93% đơn vị cấp xã hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từng bước được triển khai và đạt được những kết quả cụ thể.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và MTTQ đạt được những kết quả quan trọng bước đầu với 7/43 nhiệm vụ trong năm 2025 được hoàn thành; 08/43 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 16/43 nhiệm vụ đang triển khai và 12/43 nhiệm vụ triển khai trong quý IV.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành giai đoạn 1 việc thực hiện Kế hoạch số 02-KH của Ban Chỉ đạo Trung ương với 130/130 xã hoàn thành 16/16, đạt 100% nhiệm vụ, được Trung tâm Chỉ huy Trung ương xác nhận trạng thái “XANH”, đứng thứ 4 toàn quốc.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các ban, sở, ngành đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kiến nghị các vấn đề quan trọng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh đề nghị Công an tỉnh nâng cấp thêm các chức năng trong bản đồ số về hộ nghèo, cận nghèo để làm công tác hỗ trợ, từ thiện, trạm y tế...; UBND tỉnh quan tâm đầu tư trang thiết bị cho các xã; bổ sung các giải pháp tăng cường nhân lực về công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đánh giá, trong quý III năm 2025, mặc dù gặp những khó khăn nhưng kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị có những chuyển biến tích cực, cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung ương giao. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở KH&CN chủ trì rà soát cụ thể các nhiệm vụ theo các kế hoạch của tỉnh và các thông báo, kết luận của Trung ương; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị tham mưu Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Triển khai xây dựng và hoàn thiện công cụ báo cáo của tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW; tổ chức hướng dẫn, phân cấp, phân quyền tài khoản báo cáo cho các sở, ban, ngành, địa phương; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương triển khai và hoàn thành đúng tiến độ việc nâng cấp, chỉnh trang, hạ ngầm mạng cáp viễn thông theo kế hoạch.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN rà soát các quy định hiện hành về đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành trình tự, quy trình thực hiện đối với các nhóm hình thức đầu tư bảo đảm đúng quy định, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương tham mưu hoàn thành Kế hoạch phát triển 5G, IoT trong các khu công nghiệp.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thành viên Ban Chỉ đạo tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các sở, ban, ngành rà soát 46 nhiệm vụ đang thực hiện của năm 2025 của đơn vị, nhất là các nhiệm vụ có thời hạn để bảo đảm tiến độ. Giao Sở KH&CN cập nhật tiến độ 2 tuần/1 lần báo cáo Ban Chỉ đạo. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Đối với các chỉ tiêu chưa đánh giá được, giao các sở, ban, ngành nghiên cứu phương pháp đánh giá phù hợp. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, bảo đảm hoạt động giúp việc hiệu quả cho Ban Chỉ đạo.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phân công đầu mối theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương (giai đoạn 2) đối với các hoạt động cơ quan Đảng, HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh; đôn đốc, giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện trên Cổng giám sát và đánh giá thực hiện Nghị quyết số 57.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các khóa bồi dưỡng, phổ cập kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh và đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt cấp xã.

Các cơ quan Đảng và MTTQ tỉnh tiếp tục rà soát, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về chuyển đổi số bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu và theo kế hoạch đề ra.