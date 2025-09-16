Thời sự Nghệ An: Gần 24.500 đại biểu dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng về hội nhập quốc tế; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Cường - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các đảng ủy, ban, bộ, ngành Trung ương…

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên và đại biểu trên cả nước. Tại Nghệ An, hội nghị truyền trực tiếp đến 205 điểm cầu, với gần 24.500 đại biểu tham dự.

Quang cảnh tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Dự tại điểm cầu chính có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng, phó các ban, sở, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai thực hiện gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trình bày chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Mục đích, yêu cầu của Hội nghị là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đến tất cả ban, bộ, ngành ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đồng thời đến tận các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là những lực lượng trực tiếp làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế.

Thông qua hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị, phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu dự tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở đó, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch công tác, bảo đảm sát hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tạo chuyển biến rõ rệt và hiệu quả thiết thực.

Có thể khẳng định, việc quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả 4 nghị quyết sẽ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, mở ra những đột phá mới trong hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Các đại biểu dự tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đây chính là những lĩnh vực then chốt, góp phần quan trọng quyết định sức mạnh nội lực và vị thế của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.