Thời sự Ngành Nội vụ Nghệ An kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Chiều 28/8, Sở Nội vụ trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nội vụ và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy tới dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tham quan khu vực trưng bày truyền thống ngành Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ qua các thời kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ qua các thời kỳ dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

80 năm truyền thống vẻ vang, tự hào

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Nội vụ tỉnh Nghệ An luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh, bảo vệ thành quả của cách mạng, giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển của đất nước, của tỉnh.

Thực hiện chủ trương hợp nhất ngành Nội vụ và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Nội vụ Nghệ An ngày càng lớn mạnh, thực hiện nhiệm vụ đa ngành, đa lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Ngành Nội vụ đã tham mưu thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhất của tỉnh trong thời gian qua.

Tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn mạnh mẽ, góp phần rất quan trọng vào sự thành công bước đầu của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, ngành Nội vụ đã tham mưu đắc lực cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc ban hành và triển khai nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng giúp các chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện.

Ngành đã phát huy tốt vai trò quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; lao động, việc làm, tiền lương; công tác thanh niên, bình đẳng giới; chính sách người có công; thi đua - khen thưởng; văn thư - lưu trữ,… tạo được nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ngành Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của ngành Nội vụ tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2).

Phát huy truyền thống, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích nổi bật của ngành Nội vụ đã đạt được trong suốt 80 năm qua; đồng thời, trân trọng cảm ơn những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành qua các thời kỳ đối với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích nổi bật của ngành Nội vụ đã đạt được trong suốt 80 năm qua. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An đang đứng trước thời cơ mới, đồng thời, cũng đối diện với nhiều thách thức. Tỉnh phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn thực hiện mục tiêu phát triển, trong đó, các mục tiêu đã được đưa vào Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là Nghệ An phải trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Để tỉnh đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy quản lý Nhà nước, tinh gọn tổ chức bộ máy, cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự ngang tầm nhiệm vụ.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với ngành Nội vụ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh hoàn thiện vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng đó, tăng cường hỗ trợ, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp xã để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành những chính sách phù hợp tại địa phương để giải quyết những vấn đề tổng thể và cụ thể, nhằm kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, bất cập, nhất là các vấn đề phát sinh, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Ngành Nội vụ cần rà soát tổng thể những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn về nội dung phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã để kịp thời kiến nghị, đề xuất với các cơ quan Trung ương và Bộ Nội vụ, các đơn vị liên quan điều chỉnh phù hợp, tránh trùng lặp, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm việc phân cấp, phân quyền từ Trung ương đến cơ sở triển khai thông suốt, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu đề xuất phương án sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường phù hợp, cơ cấu lại hợp lý để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường năng lực cho cấp xã cả số lượng và chất lượng; kiện toàn các vị trí, chức danh còn thiếu; nghiên cứu thêm chính sách để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực lao động - việc làm, an toàn lao động, chính sách người có công; công tác văn thư - lưu trữ, chỉnh lý số hóa tài liệu theo quy định; địa giới hành chính; công tác thanh niên, bình đẳng giới; tham mưu công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thực chất; tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Ngành Nội vụ cần phải chủ động đi đầu, là “tấm gương” trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể và 7 cá nhân của ngành Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân thuộc Sở Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 tập thể và 7 cá nhân của ngành Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng ngành Nội vụ trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ có trách nhiệm cao trong công việc, có khát vọng cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp chung.