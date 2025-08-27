Xây dựng Đảng Khẳng định vai trò, sứ mệnh của ngành Nội vụ Nghệ An trong kỷ nguyên mới Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025), phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phỏng vấn đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ về vai trò của ngành trong công cuộc cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.

P.V: Thưa đồng chí! Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, ngành Nội vụ đã không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, trong thời gian qua, ngành Nội vụ đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện một khối lượng công việc rất lớn. Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng: Từ khi thành lập đến nay, ngành Nội vụ luôn giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong thời kỳ kháng chiến, ngành đã tham mưu, tổ chức xây dựng chính quyền cách mạng non trẻ, thực hiện tốt chính sách hậu phương, huy động sức người, sức của, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân và củng cố hậu phương vững chắc cho tiền tuyến.

Sau ngày thống nhất đất nước, bước vào thời kỳ đổi mới, mặc dù trải qua các lần điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập, chia tách tỉnh, đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, ngành Nội vụ Nghệ An luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền nhân dân, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cải cách hành chính, quản lý địa giới và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Vạn An.

Trong thời gian gần đây, nhất là giai đoạn 2020 - 2025, ngành Nội vụ tiếp tục có nhiều nỗ lực, sáng tạo, đổi mới, đạt được những thành tích nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trước hết, ngành đã tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đặc biệt, trong năm 2025, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Nội vụ là tâm điểm của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, với phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng”, ngành đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai với quyết tâm chính trị rất cao, chủ động cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Cán bộ Sở Nội vụ trao đổi nhiệm vụ chuyên môn.

Bước đầu, Nghệ An chúng ta đã đạt được những kết quả rõ nét, đó là: Đã, tập trung tham mưu sắp xếp để giảm đầu mối cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp theo đúng chủ trương của Trung ương, tinh gọn số lượng lớn cơ quan hành chính nhà nước và đi vào vận hành đồng bộ từ 01/3/2025. Tham mưu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu: Gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, cơ bản đi vào hoạt động ổn định, bước đầu đạt yêu cầu sau 2 tháng vận hành; kịp thời triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Một góc xã Tân Kỳ hôm nay.

Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, được ngành Nội vụ tham mưu triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, bám sát Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030 và các kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, công khai, minh bạch, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án quan trọng như Đề án 06/CP về phát triển dữ liệu dân cư và định danh điện tử; Kế hoạch chuyển đổi số cấp tỉnh, bước đầu, đã tạo được nền tảng số trong quản lý hành chính. Kết quả: Nghệ An liên tục đứng trong top 20 tỉnh có chỉ số CCHC cao (PAR INDEX); tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 97%; chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS luôn đứng trong top 15 của cả nước.

Cán bộ Sở Nội vụ trực tiếp công dân.

Cùng với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, ngành đã phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Công tác thanh niên, bình đẳng giới được quan tâm đồng bộ, nhiều chương trình, đề án thiết thực giúp thanh niên rèn luyện, khởi nghiệp, đồng thời thúc đẩy cơ hội bình đẳng cho phụ nữ. Công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ được thực hiện chặt chẽ, minh bạch; quản lý tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều đổi mới.

Trong lĩnh vực việc làm và an toàn lao động, các chính sách hỗ trợ được triển khai hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Việc quản lý, thực hiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc, kịp thời; chính sách người có công được quan tâm toàn diện cả vật chất và tinh thần. Công tác văn thư – lưu trữ từng bước hiện đại hóa, gắn số hóa tài liệu với bảo quản an toàn. Phong trào thi đua – khen thưởng ngày càng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình, tạo động lực thi đua trong toàn ngành và xã hội.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao quà hỗ trợ người dân xã Tương Dương bị ảnh hưởng do mưa lũ.

P.V: Trước những yêu cầu mới của quá trình phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền hiện đại, ngành Nội vụ đang đứng trước những cơ hội và thách thức gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng: Trước những yêu cầu mới của quá trình phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền hiện đại, ngành Nội vụ đứng trước những cơ hội rất lớn. Một trong những cơ hội lớn nhất chính là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Nội vụ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, địa phương, sự đồng lòng, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng với chủ trương đúng đắn về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tinh gọn bộ máy của Chính phủ. Đây là nền tảng vững chắc để ngành Nội vụ thể hiện rõ vai trò tiên phong của mình. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, với xu thế chuyển đổi số đã mở ra cơ hội vàng để chúng ta xây dựng một nền hành chính hiện đại, thông minh hơn, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cán bộ Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác ngành Nội vụ vốn là công việc khó khăn, phức tạp, bởi liên quan đến tổ chức và con người; khi chúng ta đang tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, đã, đang tác động đến tâm tư, tình cảm, việc làm, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã và xóm. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giai đoạn đầu vận hành, bên cạnh những kết quả, hiệu ứng tích cực, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, cần tháo gỡ và đặt ra yêu cầu cần nỗ lực thực hiện có hiệu quả.

Đó là, khối lượng công việc của cấp tỉnh, cấp xã sau khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện tăng lên rất nhiều. Trong khi đó, điều kiện về cơ sở vật chất còn hạn chế, năng lực quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ cấp xã chưa theo kịp yêu cầu mới.

Việc sáp nhập các đầu mối và tổ chức lại bộ máy dẫn đến tình trạng “thừa - thiếu biên chế cục bộ”. Tình trạng công chức không chịu được áp lực, xin nghỉ việc, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực thực tiễn.

Do thời gian gấp, các văn bản triển khai, hướng dẫn có lúc, có văn bản chưa đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn với nhau nên việc triển khai thực hiện tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An về xã miền núi hỗ trợ giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc.

P.V: Vậy, ngành đã và đang triển khai những giải pháp đột phá nào để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phụ trách? Hướng tới tương lai, ngành Nội vụ xác định vai trò, sứ mệnh của mình ra sao trong việc tham mưu thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ và kiến tạo nền hành chính phục vụ nhân dân thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng: Bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, Nghệ An đang nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị: Trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy quản lý nhà nước, tinh gọn tổ chức bộ máy, cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính và chất lượng đội ngũ cán bộ – công chức – viên chức.

Hướng tới tương lai, ngành Nội vụ Nghệ An xác định vai trò và sứ mệnh của mình với mục tiêu cuối cùng là tham mưu kiến tạo một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Để thực hiện vai trò này, ngành Nội vụ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện các chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và chuyển đổi số. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từ đó, củng cố niềm tin, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cho công cuộc đổi mới, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Thứ hai, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặt công tác cán bộ ở cấp xã là then chốt và đột phá. Cán bộ, công chức cấp xã hiện nay thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn, yêu cầu chất lượng phục vụ cao hơn. Vì vậy, trước mắt, cần tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, ngắn hạn về kỹ năng quản lý, điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc. Đồng thời, cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý, pháp luật, công nghệ thông tin, dịch vụ công cho đội ngũ cán bộ, công chức xã.

Thứ ba, hiện nay, Sở Nội vụ đang rà soát thực trạng cán bộ, công chức cấp xã thừa thiếu để có phương án điều chuyển giữa các xã – phường cho phù hợp. Sở cũng đang tổng hợp để xây dựng kế hoạch tăng cường cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh đi công tác ở cơ sở. Đồng thời, Sở cũng đang khẩn trương xây dựng dự thảo trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An.

Sở Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc đại hội. Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ tư, tiếp tục rà soát, hệ thống các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh, các văn bản hướng dẫn của ngành; tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới (nếu cần) bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của Trung ương, nhất là các Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa các cấp Trung ương, tỉnh và xã, phường.

Thứ năm, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Mọi đổi mới, sắp xếp, tinh giản hay cải cách hành chính đều phải hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo uy tín và hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, bao gồm đầu tư hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và số hóa quy trình công việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng ngành Nội vụ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ cương.

P.V: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!