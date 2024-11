Nghệ An: Triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong cải cách hành chính

Thực hiện Kết luận số 453-KL/TU, ngày 04/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát, triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Kết luận số 453-KL/TU, đồng thời, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023, gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kết luận số 362-KL/TU, ngày 22/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03/12/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 27/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch của tỉnh về cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ huyện Yên Thành kiểm tra việc thực hiện chức trách của công chức tại xã Minh Thành. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Tập trung chuyển đổi số trong hoạt động trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên tất cả các lĩnh vực; cải tiến lề lối làm việc, phương thức chỉ đạo, điều hành trên các phương tiện công nghệ.

Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn, đúng thời gian chương trình, kế hoạch đề ra; rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phục vụ chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư; xử lý kịp thời các văn bản trái với quy định của pháp luật.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Thực hiện có hiệu quả các quy định về phân công, phân cấp, giao quyền một số nhiệm vụ sau phân cấp cho địa phương tự quyết, tự chịu trách nhiệm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy của các cơ quan, đơn vị; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra sau phân cấp; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sáp nhập.

Rà soát, tham mưu công bố kịp thời danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính ở các ngành, các cấp; phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí thực hiện, tập trung một số thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực: Đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế, hải quan, y tế...; đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý; thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Tiếp tục tinh giản biên chế, giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Thực hiện Đề án vị trí việc làm đã phê duyệt; thực hiện đúng quy định trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Rà soát các bộ chỉ số, xác định nguyên nhân tụt hạng, trách nhiệm tham mưu; đề xuất giải pháp khắc phục, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước.

Công chức tại bộ phận "Một cửa" UBND huyện Nam Đàn hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính ở cấp huyện, cấp xã; quan tâm đầu tư nâng cấp, nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, nhất là các địa phương miền núi.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Định kỳ báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra theo Kết luận số 453-KL/TƯ, ngày 04/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU lồng ghép trong báo cáo công tác cải cách hành chính gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tinh chỉ đạo thực hiện.