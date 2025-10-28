Thời sự Khánh thành nhà máy sản xuất linh kiện điện tử quang học cao cấp tại KCN VSIP Nghệ An Sáng 28/10, Khu công nghiệp VSIP, xã Hưng Nguyên diễn ra Lễ khánh thành Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư 145 triệu USD đến từ nhà đầu tư Đài Loan.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Về phía nhà đầu tư có ông Vương Dục Siêu - Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto - Electronics; đại diện chủ đầu tư hạ tầng KCN có ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Cùng dự có các đối tác, khách hàng và nhà cung ứng của dự án.

Nghệ An là trung tâm sản xuất quan trọng của Tập đoàn Radiant Opto - Electronics tại khu vực Đông Nam Á

Dự án Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An được xây dựng trên diện tích khoảng 7 ha tại KCN VSIP Nghệ An, do Tập đoàn Radiant Opto - Electronics làm chủ đầu tư, chuyên sản xuất các linh kiện điện tử quang học cao cấp như mô-đun đèn nền (BLU), tấm dẫn hướng ánh sáng (LGP), phim tăng cường độ sáng (BEF), đúc khung nhựa (M/F forming)...

Đây đều là những sản phẩm then chốt trong chuỗi cung ứng công nghiệp điện tử hiện đại, có giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng cho chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh Nghệ An.

Tính đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 của khu vực sản xuất và Giai đoạn 4.1 của khu lưu trú công nhân và chuyên gia.

Tiến độ triển khai nhanh và quy mô hiện đại của dự án thể hiện rõ quyết tâm, năng lực và uy tín của nhà đầu tư, đồng thời phản ánh sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của chính quyền tỉnh Nghệ An khi chỉ trong 9 ngày kể từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất (từ ngày 12 đến 21/12/2023), dự án này đã được tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Vương Dục Siêu - Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto - Electronics bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành, cùng toàn thể đối tác, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án.

“Chúng tôi lựa chọn Nghệ An với niềm tin lớn vào mảnh đất này khi có nguồn nhân lực trẻ, tài năng, môi trường đầu tư ổn định và vị trí địa lý thuận lợi, kết nối thuận tiện với khu vực Đông Nam Á và các thị trường quốc tế. Tất cả những yếu tố đó khiến chúng tôi tin tưởng rằng Nghệ An sẽ trở thành động lực quan trọng giúp Radiant Opto - Electronics Corporation tiến bước vững chắc trong tương lai,” ông Vương Dục Siêu chia sẻ.

Chủ tịch Radiant Opto - Electronics nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, nhà máy ở Nghệ An sẽ không chỉ đảm nhận các nhiệm vụ sản xuất quan trọng mà còn tiên phong áp dụng các ý tưởng về sản xuất thông minh, năng lượng xanh và quản trị bền vững. Đây sẽ là trung tâm vận hành quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời là biểu tượng cho đổi mới, chất lượng và niềm tin của Tập đoàn.

Theo ông Vương Dục Siêu, Radiant Opto - Electronics Corporation sẽ tiếp tục tạo ra giá trị cho khách hàng toàn cầu thông qua quy trình sản xuất hiệu quả, chất lượng cao, đồng thời thực hiện đầy đủ cam kết của doanh nghiệp đối với xã hội và môi trường, trở thành hình mẫu kết hợp hài hòa giữa công nghệ, trách nhiệm và đổi mới vì phát triển bền vững.

Ông Vương Dục Siêu cũng bày tỏ kỳ vọng, thông qua nhà máy này, sự hợp tác giữa các đối tác và đội ngũ nhân sự Đài Loan và Việt Nam sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, mở ra nhiều cơ hội học hỏi, trao đổi kỹ thuật và giao thoa văn hóa, cùng hướng tới những thành tựu mới trong chặng đường phát triển chung.

Đại diện chủ đầu tư hạ tầng, ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An chia sẻ VSIP Nghệ An tự hào đồng hành cùng Tập đoàn Radiant Opto - Electronics, một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về linh kiện quang học và module nền.

Ông Teng Wei Hong mong muốn Tập đoàn Radiant Opto - Electronics sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực địa phương, tiến tới nội địa hóa chuỗi cung ứng và trở thành doanh nghiệp tiên phong đưa ngành công nghiệp bán dẫn đến với Nghệ An.

Dấu mốc quan trọng trong công tác thu hút đầu tư của Nghệ An

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chúc mừng Tập đoàn Radiant Opto - Electronics, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, buổi lễ hôm nay không chỉ đánh dấu sự phát triển quan trọng của dự án mà còn là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa tỉnh Nghệ An và các nhà đầu tư quốc tế, hướng tới phát triển công nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng tầm năng lực sản xuất và tạo cơ hội việc làm chất lượng cao cho địa phương.

Đồng chí trân trọng cảm ơn nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn tỉnh Nghệ An là điểm đến đầu tư và tin tưởng rằng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng trong lĩnh vực điện tử quang học; tạo thêm nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao cho người lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm tạo động lực cho tỉnh đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Bùi Thanh An cũng ghi nhận sự tích cực, đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục cũng như trong quá trình triển khai xây dựng của Ban Quản lý KKT Đông Nam, các sở, ngành và địa phương liên quan; chúc mừng những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các dự án KCN và thu hút đầu tư của Công ty TNHH VSIP Nghệ An trong thời gian qua.

Nhấn mạnh phương châm lấy niềm tin, sự hài lòng của doanh nghiệp là mục tiêu cốt lõi để thúc đẩy phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Công ty TNHH VSIP Nghệ An, các sở, ngành, địa phương, đơn vị chức năng liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động để dự án được vận hành thuận lợi, hiệu quả và phát triển bền vững.

Đồng chí cũng đề nghị Công ty TNHH VSIP Nghệ An đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án KCN VSIP Nghệ An III với mô hình là KCN hỗ trợ đa ngành để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt là các đối tác của các nhà đầu tư đã hiện diện tại KCN VSIP Nghệ An I.

Khẳng định sự kiện là dấu mốc quan trọng trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh, góp phần nâng tầm uy tín của Nghệ An trên bản đồ thu hút đầu tư quốc tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh: Nghệ An luôn luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, đồng thời mong muốn Tập đoàn Radiant Opto - Electronics cùng với các đối tác tiếp tục phát triển bền vững, mở rộng đầu tư sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy mạnh nội địa hóa, liên kết cùng doanh nghiệp địa phương để cùng phát triển.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cùng đại biểu, nhà đầu tư đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, khai biển Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An, chính thức đưa dự án vào hoạt động.

Sau nghi thức, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng các đại biểu đã tham quan khu sản xuất của nhà máy, trực tiếp nghe giới thiệu về dây chuyền công nghệ, mô hình quản lý, quy trình sản xuất linh kiện quang học hiện đại và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao quy mô, trình độ công nghệ tiên tiến của nhà máy; đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của tỉnh Nghệ An trong việc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho Tập đoàn trong quá trình vận hành, mở rộng sản xuất và phát triển lâu dài tại địa phương.