Thời sự Nghệ An tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Sáng 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng, phó các ban, sở, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh ...

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu cấp tỉnh đến 305 điểm cầu, với hơn 24.000 đại biểu tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, Khóa XIII.

Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt để tạo đồng thuận cao trong Đảng bộ và toàn xã hội; phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết.

Gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX thực hiện Nghị quyết Đại hội ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp của cấp cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trình bày chuyên đề: Các nội dung trong văn kiện Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày chuyên đề: Các nội dung trong văn kiện Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại giai đoạn 2025 - 2030.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày chuyên đề: Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung sẽ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và bế mạc hội nghị.

