Thời sự Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định: Thành công của Đại hội đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự thống nhất trong ý chí, đồng thuận trong hành động, thể hiện niềm tin và khát vọng phát triển mới. Đây là động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà cùng chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy:

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và thống nhất với Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mang tính đột phá, biểu thị quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà trước nhiệm kỳ mới, phấn đấu cao nhất để đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, gồm 68 đồng chí bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu, phẩm chất, trình độ, tâm huyết, đủ sức gánh vác trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu 30 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 200 ngàn đảng viên của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ I, khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả của phiên bầu cử tại Đại hội và tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản đạt số phiếu cao, tập trung, thể hiện sự tin tưởng, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Đại hội vinh dự được đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương thay mặt Bộ Chính trị về dự, động viên và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, định hướng cụ thể, sâu sắc những nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt và lâu dài mà Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc và góp ý của các đại biểu, hoàn chỉnh và sớm ban hành chính thức các Văn kiện của Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự thống nhất trong ý chí, đồng thuận trong hành động, thể hiện niềm tin và khát vọng phát triển mới. Đây là động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà cùng chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thành công của Đại hội là kết quả từ sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự giúp đỡ quý báu của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các địa phương bạn đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua và trong những ngày tổ chức Đại hội. Đại hội trân trọng cảm ơn về tình cảm và sự giúp đỡ quý báu đó.

Đại hội bày tỏ niềm tri ân sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã luôn quan tâm và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Nghệ An trong nhiều năm qua.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, những người con quê hương Nghệ An đang công tác, đã nghỉ hưu ở khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài đã luôn ủng hộ, động viên, tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Đại hội trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp trách nhiệm, tích cực của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX không tái cử, các đồng chí đã chuyển công tác, nghỉ hưu trong nhiệm kỳ vừa qua. Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục dõi theo, ủng hộ sự phát triển của tỉnh nhà.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý đã đến dự, gửi điện và thư chúc mừng Đại hội; cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tích cực thông tin, lan tỏa tinh thần, nội dung của Đại hội tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong suốt thời gian qua.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân tỉnh nhà trong thời gian qua đã dành tình cảm, sự quan tâm và nhiệt tình đóng góp công sức, trí tuệ cho thành công của Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ máy hệ thống chính trị có những thay đổi mang tính cách mạng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức đi vào hoạt động ngày càng ổn định và phát huy vai trò, nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, thực tiễn cũng đang đặt ra không ít thách thức, nhất là khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; cơ chế vận hành trong bối cảnh, không gian, yêu cầu phát triển mới; đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, yêu cầu chính đáng và ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Chính vì vậy, ngay sau Đại hội, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần khẩn trương tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, đồng thuận trong ý chí, quyết liệt trong hành động.

Xây dựng, ban hành kịp thời và có chất lượng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ kết quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ.

Đề nghị mỗi đại biểu tham dự Đại hội cần phát huy vai trò hạt nhân tuyên truyền, lan tỏa tinh thần, ý chí và quyết tâm của Đại hội tại mỗi cơ quan, đơn vị công tác, đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; gương mẫu, tích cực trong triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị, góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Ngay sau Đại hội, đề nghị các đồng chí lãnh đạo các ngành, đoàn thể, lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh cần khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cao nhất mọi nguồn lực để triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10, bảo đảm không để bất cứ người dân nào bị thiếu đói, không để bất cứ một gia đình nào không có nhà ở, nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân và mọi hoạt động học tập, công tác, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội !

Trong niềm phấn khởi, tự hào và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết, tận dụng thời cơ, khơi dậy tiềm năng, nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu phát triển đến năm 2030, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

Với ý nghĩa đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các đại biểu tham dự Đại hội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !

(Tiêu đề do Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đặt)