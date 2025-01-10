Xây dựng Đảng Nghệ An quyết tâm vươn lên trở thành tỉnh khá của cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới Với tư duy đổi mới, bản lĩnh chính trị vững vàng và ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao nhất, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại trong bối cảnh có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Đại dịch Covid-19, thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu bất ổn, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ, đời sống Nhân dân chịu nhiều tác động tiêu cực. Trong bối cảnh đầy khó khăn và thử thách đó, Nghệ An đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo thế và lực mới cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 8,3 - 8,5%/năm, quy mô kinh tế tăng 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người gấp 1,67 lần so với năm 2020. Công nghiệp chế biến, chế tạo ngày càng khẳng định vai trò động lực, dịch vụ phát triển khá, du lịch phục hồi ấn tượng sau đại dịch. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có bước bứt phá, đưa Nghệ An liên tiếp nằm trong nhóm đầu cả nước, hình thành các dự án công nghệ cao, mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp tỉnh nhà. Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo sự đổi thay sâu sắc ở nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân.

Giáo dục tiếp tục duy trì vị thế nhóm đầu cả nước, nhiều học sinh đạt giải cao quốc gia và quốc tế. Y tế phát triển vượt bậc, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai, góp phần khẳng định vai trò trung tâm y tế vùng Bắc Trung Bộ. Văn hóa, thể thao phát triển đúng định hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, bản sắc xứ Nghệ được lan tỏa. An sinh xã hội được đảm bảo, Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu và hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có công trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2025. Quốc phòng, an ninh giữ vững, liên kết vùng được tăng cường, công tác đối ngoại được mở rộng.

Ảnh trên xuống, trái sang: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành tượng “Bác Hồ về thăm quê” tại xã Kim Liên; Tổng Bí thư Tô Lâm tặng tác phẩm điêu khắc ánh sáng cho Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Tổng Bí thư Tô Lâm trao phòng học STEM cho Trường THPT Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; trách nhiệm người đứng đầu được đề cao. Giữ vững sự đoàn kết, đồng thuận trong Đảng và hệ thống chính trị. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Quan trọng hơn, Nghệ An đã sớm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương lớn vào thực tiễn đã giúp tỉnh khai thông nhiều nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ ý chí vươn lên trong toàn xã hội.

Có được kết quả đó, là nhờ tư duy đổi mới, hành động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh luôn kiên định mục tiêu phát triển, đồng thời, chủ động linh hoạt, sáng tạo trong cách thức hành động. Tỉnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả công tác; chủ động lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, khâu đột phá, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Bằng

Chính tư duy đổi mới trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, linh hoạt đã biến thách thức thành động lực, tạo sức bật cho Nghệ An đạt được nhiều kết quả nổi bật trong một nhiệm kỳ nhiều khó khăn. Đặc biệt, tư duy phát triển theo hướng mở, chủ động tiếp cận cách làm mới, khai thác lợi thế vùng, miền, tăng cường liên kết vùng, thu hút các tập đoàn lớn trong và ngoài nước chính là nguyên nhân căn bản tạo nên đột phá. Đây cũng là nền tảng quan trọng, là hành trang quý báu để tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao hơn, khát vọng lớn hơn.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực trong thời gian tới có những diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ và thách thức đan xen. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An mang trên mình khát vọng mới, sứ mệnh đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước gửi gắm đối với quê hương Bác Hồ kính yêu: Trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Nghệ An cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch. Đây là tầm nhìn chiến lược, là mục tiêu chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò của Nghệ An trong tiến trình phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý sau cơn lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Ảnh: Thành Duy Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Ảnh: Phạm Bằng Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên những gia đình có nhà bị ngập sâu tại thôn Tân Liên, xã Con Cuông vào tháng 7/2025. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, hiếu học, với nhiều tiềm năng, lợi thế và ý chí vượt khó, vươn lên. Song, những tiềm năng, lợi thế đó không tự trở thành sức mạnh, mà cần có tư duy đột phá, hành động quyết liệt và khát vọng vươn lên mới biến tiềm lực thành động lực. Khát vọng vươn lên không chỉ dừng lại ở nghị quyết, mà phải được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, đề án trọng điểm, dự án chiến lược. Để hiện thực hóa khát vọng đó, cần sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm và hành động mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt, tỉnh phải tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả các kết luận của Trung ương, nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đó là: Nghệ An phải trở thành một địa phương hiện đại trong kỷ nguyên mới, nơi hội tụ của quản trị tiến bộ, sáng tạo xã hội, năng lực công nghệ và khát vọng con người.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sáng 16/11/2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An năm 2025 đến các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vinh Phú, Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới tư duy phát triển và phương thức lãnh đạo, hướng tới một mô hình tăng trưởng hiện đại hơn; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; lấy đổi mới thể chế và quản trị làm đòn bẩy; lấy văn hóa và con người Nghệ An làm nền tảng, tạo xung lực mới, đột phá phát triển tương xứng với tiềm năng, vị trí, vai trò của tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư duy đổi mới phải tiếp tục thấm sâu vào từng quyết sách, từng chương trình hành động, từng đề án, dự án cụ thể; tổ chức thực hiện phải quyết liệt, khoa học, đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả. Đặc biệt, phải tự lực, tự cường, tự tin vươn lên, không quá trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương. Tỉnh xác định, tăng trưởng chủ yếu dựa vào ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, tạo giá trị gia tăng cao; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Tập trung tạo đột phá phát triển nhanh vùng phía Đông, phát triển bền vững vùng phía Tây của tỉnh.

Khu công nghiệp VSIP 1 Nghệ An. Ảnh: Thành Cường Phát triển du lịch sinh thái hồ chứa nước Vệ Vừng. Ảnh: Văn Trường Đường ven biển qua Nghệ An. Ảnh tư liệu Hàng hóa xuất qua Cảng Cửa Lò. Ảnh: T.H

Nghệ An cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; kiến tạo và kiên trì tổ chức thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách đủ mạnh để giải phóng mọi nguồn lực, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để tạo ra một "làn sóng" phát triển mới. Nghệ An tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, phát triển đồng bộ các trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển; phát triển văn hóa và con người Nghệ An toàn diện, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển. Tỉnh sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số; tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, khoa học, bảo đảm hiệu quả thực chất, tránh tình trạng dàn trải, hình thức.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì Hội nghị lần thứ 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Phạm Bằng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Ảnh: Phạm Bằng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đặt lên hàng đầu, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân. Tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng chính quyền 2 cấp thông suốt và hiệu quả với tinh thần liêm chính, phục vụ, kiến tạo lấy người dân là trung tâm của mọi chính sách và hành động; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành bộ máy các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược.

Nghệ An đang đứng trước một cơ hội phát triển mới để trở thành điển hình phát triển địa phương hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới. Điều quan trọng, tỉnh cần phải tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển, đưa Nghệ An phát triển xứng tầm với vị trí, vai trò, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân cả nước cũng như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.