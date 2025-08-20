Thời sự Đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm, đột phá phát triển, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu, khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ trong hệ thống chính trị tỉnh, tạo tiền đề để đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh đoàn kết, mở ra giai

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức: Đại dịch Covid-19, thiên tai gây hậu quả nặng nề chưa từng có; với độ mở lớn, kinh tế của đất nước và tỉnh ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của diễn biến chính trị, kinh tế, thương mại toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ UBND tỉnh, thể hiện qua một số kết quả nổi bật.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao các quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ UBND tỉnh và các đồng chí giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ ra mắt, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Ngay từ đầu nhiệm kỳ đã triển khai những nhiệm vụ trọng tâm có tính dài hạn, tạo nền tảng, định hướng lâu dài cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An như: Phối hợp các cơ quan Trung ương trình Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39/NQ-TW ngày 18/7/2023 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An để triển khai thực hiện và Nghị quyết số 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng, mở ra không gian và tạo nguồn lực phát triển mới để Nghệ An bứt phá trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh họp cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Thành Duy

Kinh tế tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, GRDP bình quân giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 8,3 - 8,5%/năm; quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt 249,2 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 20,6%, phi nông nghiệp tăng lên 79,4%; năng suất lao động tăng 8,2%/năm; đóng góp TFP đạt 40%. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt trên 113.661 tỷ đồng, góp phần bảo đảm nguồn lực cho phát triển.

Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ, với nhiều mô hình hàng hóa, công nghệ cao được hình thành; các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. Công nghiệp - xây dựng trở thành động lực chính với nhiều dự án lớn, hiện đại. Dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng. Thu hút đầu tư bứt phá, 3 năm liền Nghệ An nằm trong tốp 10 cả nước về thu hút FDI. Hạ tầng phát triển đồng bộ, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành, tạo động lực liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cắt bằng khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và thăm, hỏi bệnh nhân đang điều trị. Ảnh: Thành Duy

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị đạt kết quả nổi bật, nhiều quy hoạch quan trọng được lập, phê duyệt, tạo không gian phát triển mới, gắn kết với quy hoạch vùng và quốc gia. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu được tăng cường.

Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt giải trong các cuộc thi quốc tế. Ảnh: Thành Duy

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển toàn diện. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng cao, Nghệ An xếp thứ nhất toàn quốc về điểm trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững vị thế tốp đầu cả nước, mang tầm quốc tế. Văn hóa, thể thao phát triển sôi động, nhiều sự kiện lớn tổ chức thành công. Y tế được quan tâm đầu tư, Nghệ An hiện đứng thứ 3 cả nước về số lượng bệnh viện tư, nhiều trung tâm kỹ thuật chuyên sâu được hình thành; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 95%. Lao động qua đào tạo đạt 71,5%, mỗi năm tạo mới trên 45.000 việc làm. An sinh xã hội được bảo đảm, hàng chục nghìn hộ nghèo được hỗ trợ; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành trên phạm vi toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh thăm, kiểm tra công tác xóa nhà tạm, dột nát và tặng quà cho các hộ nghèo tại địa bàn huyện Con Cuông (cũ). Ảnh: Thành Duy

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng được củng cố. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng, tăng cường, góp phần tạo môi trường ổn định, động lực cho phát triển.

Cải cách hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, thủ tục hành chính được cắt giảm mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao, tinh thần phục vụ nhân dân ngày càng rõ nét. Chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hình thành nền tảng quan trọng cho quá trình hiện đại hóa quản trị Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra thiệt hại do hoãn lưu bão số 3 tại xã Tương Dương. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra thực hiện dự án nâng cấp Trường PTDTNT THCS Quế Phong. Ảnh: Nguyên Nguyên Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh: Mỹ Hà Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá ở Lạch Vạn. Ảnh: Thành Cường Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh. Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mức độ thiệt hai do bão số 3 gây ra tại Trung tâm Y tế Tương Dương bị thiệt hại nặng, nhiều máy móc khám, chữa bệnh bị hư hỏng. Ảnh: Quang An

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Giáo dục chính trị, tư tưởng triển khai nghiêm túc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức xây dựng Đảng chuyển biến rõ nét, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở được nâng lên; mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên 4 tốt” nhân rộng. Công tác dân vận tăng cường, phong trào “Dân vận khéo” lan tỏa, đối thoại trực tiếp với nhân dân duy trì hiệu quả. Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nghiêm túc; phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng, nhiều vụ việc xử lý kịp thời, củng cố niềm tin nhân dân.

Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ UBND tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ qua.

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghệ An đứng trước thời cơ mới, đồng thời cũng đối diện nhiều với nhiều thách thức. Đại hội XX Đảng bộ tỉnh sẽ đề ra mục tiêu, hoạch định chương trình hành động hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng 2 con số, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, là cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Với vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị được giao trọng trách quan trọng, Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I đã xác định 5 quan điểm phát triển chiến lược, 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 2 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn với 11 nhiệm vụ cụ thể, đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm làm “đòn bẩy” để thực hiện thắng lợi toàn bộ mục tiêu nhiệm kỳ, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng phòng học STEAM cho Trường THPT Kim Liên. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy Cảng Cửa Lò.

Để phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá trên, Đảng bộ UBND tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Đảng bộ UBND tỉnh xác định tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, hành động; lấy đổi mới, sáng tạo làm động lực, hiệu quả phục vụ nhân dân và phát triển tỉnh làm thước đo. Gắn phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” với nâng tầm lãnh đạo, chỉ đạo với sở, ban, ngành. Công tác lãnh đạo phải bao quát từ hoạch định đến thực hiện, thường xuyên theo dõi, tháo gỡ khó khăn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Mọi cam kết gắn với hành động, mọi hành động phải có kết quả đo lường được.

Thứ hai: Nhiệm vụ then chốt là xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tinh hoa, chuyên nghiệp, liêm chính, hội tụ đầy đủ “Bản lĩnh - Trí tuệ - Uy tín - Cống hiến”. Có bản lĩnh để kiên định trước mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Có trí tuệ để nắm bắt nhanh nhạy thời cuộc, phân tích thấu đáo, lựa chọn giải pháp tối ưu, chủ động tham mưu, đề xuất các quyết sách mang tính đột phá, đem lại hiệu quả lâu dài. Có uy tín khi lời nói đi đôi với hành động, đặt lợi ích tập thể và nhân dân lên trên hết. Và có tinh thần cống hiến vì sự nghiệp chung, coi thành quả của tập thể, quê hương là niềm vinh dự lớn nhất của bản thân.

Thứ ba: Tập trung triển khai hiệu quả 4 nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị, đặc biệt Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện đại hóa kinh tế, tạo ngành tăng trưởng mới. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nhằm khơi dậy tiềm năng, huy động nguồn lực khu vực ngoài Nhà nước và FDI, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Gắn với cải cách hành chính toàn diện, nhất là thủ tục liên quan trực tiếp người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dịch vụ công trực tuyến, kết nối dữ liệu liên thông, lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Thứ tư: Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với chuyển đổi số trong Đảng. Đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, cũng như hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và cơ quan chuyên môn. Quá trình triển khai phải giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; đề cao đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương phải được quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; củng cố hệ thống chính trị, phát huy vai trò các đoàn thể chính trị - xã hội.

Với tinh thần đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khẳng định quyết tâm đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, tạo đột phá phát triển, cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân đưa tỉnh Nghệ An vững tin bước vào kỷ nguyên mới “giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng”./.