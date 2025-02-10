Xây dựng Đảng TÓM TẮT BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XX Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An xin giới thiệu toàn bộ nội dung bản "Tóm tắt Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX

I- Kết quả đạt được

1. Xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức và công tác dân vận được tăng cường, có nhiều đổi mới rõ nét, đạt kết quả tích cực. Nhận thức chính trị, niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, nâng lên.

Công tác tổ chức và cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng. Triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị bảo đảm yêu cầu, mục tiêu đề ra. Thực hiện đồng bộ, kịp thời việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo đơn vị hành chính 2 cấp.

Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đảng vùng đặc thù, vùng khó khăn, trong doanh nghiệp tư nhân. Số đảng viên kết nạp mới trong nhiệm kỳ đạt mục tiêu đề ra, trong đó tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trong doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tăng mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chú trọng. Các vụ án, vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên. Xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu Bế mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Hội đồng nhân dân các cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra và tổ chức các kỳ họp. Công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân và công tác cải cách hành chính, chuyển số, cung cấp dịch vụ công có nhiều chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

2. Phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân đạt khoảng 8,3 - 8,5%/năm, cao hơn mức tăng giai đoạn 2016 - 2020. Quy mô GRDP gấp 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người gấp 1,67 lần so với năm 2020. Năng suất lao động tăng bình quân 8,2%/năm. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 40%. Thu ngân sách nhà nước đạt mục tiêu đề ra, gấp 1,7 lần, chi đầu tư phát triển gấp 1,43 lần so với nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp hơn 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước.

Đại biểu thống nhất các nội dung tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX. Ảnh: Thành Cường

Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 11,85%. Dịch vụ phát triển đa dạng và duy trì tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 7,7%. Nông nghiệp phát triển ổn định và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 4,55%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu quan trọng, hạ tầng, môi trường, cảnh quan, đời sống khu vực nông thôn được cải thiện rõ nét. Kinh tế biển phát triển khá toàn diện, các địa phương khu vực ven biển đóng góp khoảng 27,55% tổng quy mô GRDP của tỉnh.

Các khu vực kinh tế trọng điểm phát triển nhanh, đóng góp lớn vào sự phát triển của cả tỉnh. Vùng miền Tây tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các đô thị được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (VSIP 1) trong Khu Kinh tế Đông Nam đang có những bước phát triển đáng ghi nhận. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ được chú trọng. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu hình thành và phát triển; tiềm lực khoa học và công nghệ tiếp tục được nâng lên. Chuyển đổi số được tập trung triển khai theo lộ trình, mục tiêu đề ra, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác bảo vệ tài nguyên và khai thác khoáng sản được chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả. Các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường được chú trọng, nhất là trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và quá trình triển khai các dự án.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả, thành tựu mới

Hệ thống thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động văn hóa cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có bước phát triển mới về chất. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đạt nhiều tiến bộ mới.

Hệ thống y tế tiếp tục phát triển đồng bộ; năng lực y tế dự phòng được nâng cao, chất lượng khám, chữa bệnh chuyển biến tích cực, triển khai được nhiều kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt mức bình quân chung toàn quốc.

Các bác sĩ khám, chữa bệnh cho người dân vùng bị thiên tai ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Công tác giải quyết việc làm, thực hiện chính sách người có công, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng, triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,12%; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Quốc phòng được củng cố, tăng cường, an ninh, trật tự an toàn xã hội bảo đảm vững chắc; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực

Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và khu vực phòng thủ được củng cố. Các lực lượng vũ trang của tỉnh được chăm lo xây dựng; sức mạnh tổng hợp ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo được triển khai toàn diện, hiệu quả.

An ninh được bảo đảm vững chắc, không để hình thành “điểm nóng” và các vụ việc phức tạp. Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai hiệu quả đề án xây dựng địa bàn “sạch về ma túy”, giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Hạn chế được các vụ cháy, nổ và giảm mạnh tai nạn giao thông. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, liên kết vùng được triển khai chủ động, thực chất, nâng cao hiệu quả.

Thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh

II- Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

1. Hạn chế, yếu kém

Việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng có nơi chưa kịp thời, đồng bộ. Công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế. Cơ cấu cán bộ nhất là cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số trong cấp ủy, chính quyền có nơi chưa bảo đảm yêu cầu. Việc phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở vùng đặc thù còn nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát có mặt, có nội dung hiệu quả chưa cao; hoạt động giám sát thường xuyên chưa toàn diện, sâu sát. Cải cách hành chính tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Chuyển đổi số trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành còn chậm. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở chưa thực hiện được nhiều, hiệu quả chưa cao.

Kinh tế chưa tạo được sự phát triển đột phá; GRDP bình quân đầu người còn thấp so với cả nước. Nông nghiệp công nghệ cao chậm được nhân rộng; kinh tế biển, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Doanh nghiệp của tỉnh đa số quy mô nhỏ, trình độ quản trị hạn chế, khả năng cạnh tranh, hội nhập còn yếu. Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa mạnh. Thị trường khoa học công nghệ chậm phát triển. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có mặt chưa hiệu quả.

Hoạt động của công nhân trong Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh tư liệu minh hoạ: Kim Hoa

Yếu tố văn hóa tinh thần, tiềm năng con người Nghệ An chưa được phát huy đầy đủ để thực sự trở thành lợi thế, sức mạnh nội sinh cho sự phát triển. Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhất là khu vực nông thôn, miền núi chưa đáp ứng được yêu cầu. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao và nhân lực có trình độ, kỹ năng nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Y tế cơ sở còn hạn chế, các bệnh viện tuyến tỉnh thường xuyên trong tình trạng quá tải; quản lý hành nghề y dược tư nhân, an toàn thực phẩm còn bất cập. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn bình quân chung toàn quốc. Tình hình an ninh, trật tự, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo còn phức tạp.

2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

Những hạn chế, yếu kém nêu trên, ngoài nguyên nhân khách quan do đặc điểm, điều kiện đặc thù của tỉnh và tác động bất lợi của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, chủ yếu do những nguyên nhân chủ quan sau: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong một số lĩnh vực chưa quyết liệt, thiếu chủ động, sáng tạo. Việc phối hợp xử lý công việc của các ban, sở, ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chậm trễ, nhất là trong giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có lúc chưa kịp thời. Trách nhiệm, tâm huyết, tính năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Ý chí, khát vọng khởi nghiệp, hội nhập, phát triển chưa được khơi dậy mạnh mẽ.

Phần thứ hai

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

NHIỆM KỲ 2025 - 2030

I- Quan điểm phát triển

1. Đổi mới tư duy phát triển, hướng tới một mô hình tăng trưởng hiện đại hơn; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; lấy đổi mới thể chế và quản trị làm đòn bẩy; lấy văn hóa và con người Nghệ An làm nền tảng, tạo xung lực mới, đột phá phát triển.

2. Chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Tập trung tạo đột phá phát triển nhanh vùng phía Đông, phát triển bền vững vùng phía Tây của tỉnh.

3. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, chăm lo phát triển văn hoá - xã hội, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn để phát triển.

4. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương bảo đảm đồng bộ, ổn định, rõ ràng, minh bạch, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng giữ vững vai trò trung tâm trong mọi quyết sách. Chính quyền các cấp chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo, phục vụ. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và các yếu tố văn hóa, tinh thần tạo thành sức mạnh tổng hợp cho quá trình phát triển.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX. Ảnh: Hữu Hoàng

II- Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

III- Các chỉ tiêu chủ yếu

“ Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo định hướng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Bộ Chính trị, các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của Chính phủ và quy hoạch tỉnh. Tập trung thực hiện 39 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025 - 2030 gồm: 5 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, khoa học, công nghệ; 17 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 5 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh (có bảng phụ lục chi tiết kèm theo bản báo cáo chính thức).

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: Thành Cường

IV- Nhiệm vụ trọng tâm

Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành bộ máy các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới, trong đó:

1. Xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ, bảo đảm rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ kết quả.

2. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình công tác của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị; bảo đảm vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đã được Quốc hội ban hành.

4. Triển khai kịp thời việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh phù hợp định hướng, chiến lược, không gian phát triển mới; lập, bổ sung quy hoạch phát triển đô thị, vùng liên xã, cụm xã, quy hoạch xây dựng, khu chức năng theo định hướng quy hoạch tỉnh.

5. Đưa hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị lên môi trường số; thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên các lĩnh vực. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: Thành Cường

V- Đột phá phát triển

1. Đột phá về thể chế: Tập trung xây dựng, ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh theo hai nhóm trọng tâm: (1) Kiến tạo phát triển, thu hút và khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực then chốt; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp tư nhân và các động lực tăng trưởng mới. (2) Tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng và khơi thông nguồn lực phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm, phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.

2. Đột phá về phát triển nguồn nhân lực: Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo hướng hiện đại, hội nhập. Thúc đẩy mô hình đào tạo linh hoạt, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nhân. Thu hút, trọng dụng nhân tài, lao động kỹ thuật cao.

3. Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng: Tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, có tính kết nối, tác động lớn đối với sự phát triển. Phát triển hạ tầng số, hạ tầng khoa học - công nghệ, logistics, năng lượng, thủy lợi đa mục tiêu và các công trình phòng, chống thiên tai, phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, hạ tầng xã hội thiết yếu và nhà ở xã hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hữu Hoàng

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

VI- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Đổi mới, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm thế chủ động về định hướng thông tin, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng lãnh đạo tỉnh động viên cán bộ, công chức phường Cửa Lò nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh, thuận lợi. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và hoạt động của các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền theo hướng kiến tạo, phục vụ. Cải cách hành chính toàn diện, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp tục thực hiện các đề án, giải pháp xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên và tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; đặc biệt quan tâm khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và vùng khó khăn, đặc thù.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ và năng lực thực tiễn, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nâng cao chất lượng cán bộ tham mưu ở các ban, sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Chuyển trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo vi phạm. Thiết lập cơ chế giám sát thường xuyên, toàn diện đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực, công việc dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Cựu chiến binh, người uy tín Già Tồng Thù - bản Buộc Mú 2, xã biên giới Na Ngoi trao đổi với Tân Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới Lỳ Y Chò (thứ 2 bên phải) và người dân. Ảnh: K.L

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan tư pháp. Mở rộng và tăng cường quản lý các dịch vụ pháp lý phục vụ người dân, doanh nghiệp. Kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo đột phá phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Phát triển đồng bộ, bền vững các trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh

Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, minh bạch; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng; xây dựng đội ngũ doanh nhân Nghệ An phát triển toàn diện, có năng lực quản trị hiện đại và khả năng cạnh tranh trong nước, quốc tế.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc, bền vững; ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách, có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hoạt động hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Cơ cấu lại thu ngân sách theo hướng bền vững; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công theo hướng tập trung, trọng điểm; ưu tiên các công trình, dự án có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao ở Nghĩa Đàn của Tập đoàn TH là một trong những dự án tín dụng hiệu quả có tác động lớn đến kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: T.H

Phát triển công nghiệp, xây dựng theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có giá trị gia tăng cao. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ mới, chế biến nông, lâm, thủy sản, dược liệu, chế biến sâu khoáng sản và một số ngành công nghiệp nền tảng. Phát triển hợp lý các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động tại khu vực trung du, miền núi. Có cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp môi trường, công nghiệp hỗ trợ, hoạt động khuyến công, phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề nông thôn. Nâng cao năng lực ngành xây dựng đáp ứng yêu cầu thiết kế, thi công, quản lý các công trình có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, kỹ thuật phức tạp. Khuyến khích phát triển sản xuất các loại vật liệu xây dựng mới, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và phù hợp tiêu chuẩn xanh.

Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, sinh thái, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa và chuyển đổi số toàn bộ quy trình sản xuất. Điều chỉnh không gian sản xuất, mở rộng vùng hàng hóa tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Ban hành cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ hợp tác xã, phát triển công nghiệp chế biến. Phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng, tự nhiên; mở rộng rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý bền vững, hình thành vùng nguyên liệu ổn định cho chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Phát triển thủy sản hiệu quả, bền vững; mở rộng nuôi thâm canh các loài giá trị cao; hiện đại hóa đội tàu khai thác xa bờ, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi và tuân thủ nghiêm quy định chống khai thác bất hợp pháp.

Tập trung phát triển khu vực dịch vụ theo hướng hiện đại, bền vững, đa dạng loại hình và chất lượng cao. Mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ, ưu tiên phát triển các ngành có lợi thế như: Dịch vụ giáo dục, y tế, logistics, tài chính - ngân hàng, viễn thông, công nghệ thông tin. Phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp, chất lượng cao, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Nghệ An thành trung tâm du lịch Bắc Trung Bộ và điểm đến hấp dẫn của cả nước.

Du lịch khám phá, trải nghiệm ở miền Tây Nghệ An đang thu hút du khách. Ảnh tư liệu

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn hệ sinh thái biển và đa dạng sinh học; gắn với gìn giữ giá trị truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa biển, xây dựng cộng đồng ven biển phát triển hài hòa, gắn kết, thân thiện với biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

3. Phát triển các vùng kinh tế, hành lang kinh tế, đô thị, khu vực nông thôn theo hướng liên kết, hiện đại, bền vững

Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả định hướng Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị và quy hoạch tỉnh về phát triển các khu vực trọng điểm, các hành lang kinh tế và hệ thống đô thị

Hình thành cơ chế điều phối phát triển hệ thống đô thị, các tiểu vùng và cụm liên xã, triển khai các nhiệm vụ: Tổ chức quy hoạch không gian và phân khu chức năng; phát triển kết cấu hạ tầng; quản lý các dịch vụ công; bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên; thúc đẩy liên kết phát triển.

Xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững, gắn với đô thị hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, cấp thôn - bản.

Hình ảnh thành cổ Vinh được tôn tạo và chỉnh trang trong phát triển đô thị. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Rà soát, xác định các trung tâm cụm xã có vị trí thuận lợi, hình thành hạt nhân liên kết vùng nông thôn. Ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, trường học, trạm y tế, chợ, điểm dịch vụ công tại trung tâm cụm xã. Phát triển mô hình liên kết kinh tế - xã hội theo cụm xã, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

4. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững. Quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai

Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực thực hiện, phát triển hạ tầng, hình thành các trung tâm nghiên cứu - ứng dụng, tổ chức dịch vụ khoa học - công nghệ, không gian sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ. Mở rộng hợp tác trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Tập trung chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội. Hoàn thiện nền tảng dữ liệu số cấp tỉnh, phát triển hạ tầng số hiện đại, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Thúc đẩy số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính, phát triển các nền tảng số dùng chung, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng lập, tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các loại tài nguyên, nhất là đất, khoáng sản, nước và rừng; kiên quyết xử lý các dự án sử dụng đất chậm tiến độ, lãng phí. Tập trung bảo vệ, phát triển rừng bền vững, nhất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, gắn với thực hiện tốt giao đất, giao rừng và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân.

Ứng dụng khoa học công nghệ đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Trong ảnh, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm tảo tại Công ty CP Khoa học công nghệ Tảo Việt Nam. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí, nước và đất; kiểm soát ô nhiễm tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống; nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trưởng. Huy động nguồn lực đầu tư hệ thống xử lý rác thải, nước thải hiện đại, thân thiện với môi trường. Nâng cao tỷ lệ cung cấp nước sạch đạt chuẩn cho người dân đô thị và nông thôn.

Chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo sớm; đầu tư hạ tầng phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực miền núi cao, bờ sông, bờ biển.

5. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đời sống Nhân dân và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nghệ An toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa xứ Nghệ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; thúc đẩy sáng tạo văn hóa, kết nối văn hóa với công nghệ số. Phát triển công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa; đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm, nguồn lực phát triển và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm phụ trợ huấn luyện thể thao thành tích cao của quốc gia.

Chăm lo đời sống tinh thần văn hóa cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp quan tâm. Ảnh: T.L

Cụ thể hóa và tập trung thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Rà soát, hoàn thiện và triển khai đồng bộ chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể hóa và tập trung thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Phát triển hệ thống y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững.

Nâng cao hiệu quả công tác lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung giảm nghèo bền vững, bao trùm, hạn chế tái nghèo, nhất là tại các xã vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, người hưởng trợ cấp xã hội, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, thực hiện tốt bình đẳng giới, bảo vệ quyền trẻ em. Triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm là một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững được các cấp ở Nghệ An triển khai thực hiện. Ảnh: Cơ sở sản xuất may tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ (xã Đông Hiếu). Ảnh: Mai Hoa

6. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và thúc đẩy liên kết phát triển vùng

Quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại. Bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững an ninh biên giới và vùng đặc thù. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tập trung làm sạch ma túy tại địa bàn cấp xã; kìm giữ và giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ. Giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nảy sinh phức tạp ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”.

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng xăng dầu Bến Thủy. Ảnh tư liệu

Đổi mới tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả theo định hướng tại Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị. Triển khai đồng bộ ba trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Củng cố và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống với các địa phương của nước bạn Lào. Chủ động mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược, có tiềm lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực hợp tác phát triển. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để triển khai hiệu quả công tác đối ngoại. Mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước, tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác chuyên sâu với tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện các quy hoạch phát triển liên vùng.