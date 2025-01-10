Thứ Tư, 1/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

Phạm Bằng - Thành Duy 01/10/2025 17:26

Chiều 1/10, tại phiên trù Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. Ảnh: Thành Cường

Chỉ trong hơn 2 tháng qua, tỉnh Nghệ An đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn. Cấp ủy, chính quyền và người dân chưa kịp khắc phục cơn bão trước, lại phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão sau.

Đại hội Đảng-31-1
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10. Ảnh: Thành Cường

“Bão chồng bão" đã làm cho mọi hoạt động của chính quyền địa phương và cuộc sống của bà con nhân dân vùng thiên tai vô cùng khó khăn.

Đại hội Đảng-32
Đoàn Chủ tịch quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: Thành Cường
Đại hội Đảng-34
Đoàn Chủ tịch quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, cơn bão số 10 vào cuối tháng 9 vừa qua, với sức gió mạnh, thời gian tác động dài, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại hết sức nặng nề trên khắp các xã, phường ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh.

Hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái, cuốn trôi, đổ sập; hàng ngàn ha hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng, mất trắng; hàng vạn gia con súc, gia cầm bị chết hàng loạt; nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nặng; nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, ước tính sơ bộ thiệt hại 1.627 tỷ đồng.

Tính cả 3 cơn bão gần đây, ước tính sơ bộ thiệt hại của tỉnh Nghệ An là 6.970 tỷ đồng.

bna_0v9a6800.jpg
Đoàn Chủ tịch quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: Hữu Hoàng

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Tình cảm, trách nhiệm và khát vọng của đại biểu gửi tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Tình cảm, trách nhiệm và khát vọng của đại biểu gửi tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức phiên trù bị

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức phiên trù bị

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh

Đọc tiếp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Tình cảm, trách nhiệm và khát vọng của đại biểu gửi tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Tình cảm, trách nhiệm và khát vọng của đại biểu gửi tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức phiên trù bị

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức phiên trù bị

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO