Thời sự Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 Chiều 1/10, tại phiên trù Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. Ảnh: Thành Cường

Chỉ trong hơn 2 tháng qua, tỉnh Nghệ An đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn. Cấp ủy, chính quyền và người dân chưa kịp khắc phục cơn bão trước, lại phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão sau.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10. Ảnh: Thành Cường

“Bão chồng bão" đã làm cho mọi hoạt động của chính quyền địa phương và cuộc sống của bà con nhân dân vùng thiên tai vô cùng khó khăn.

Đoàn Chủ tịch quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, cơn bão số 10 vào cuối tháng 9 vừa qua, với sức gió mạnh, thời gian tác động dài, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại hết sức nặng nề trên khắp các xã, phường ven biển, đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh.

Hàng chục ngàn ngôi nhà bị tốc mái, cuốn trôi, đổ sập; hàng ngàn ha hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng, mất trắng; hàng vạn gia con súc, gia cầm bị chết hàng loạt; nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nặng; nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, ước tính sơ bộ thiệt hại 1.627 tỷ đồng.

Tính cả 3 cơn bão gần đây, ước tính sơ bộ thiệt hại của tỉnh Nghệ An là 6.970 tỷ đồng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.