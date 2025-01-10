Thời sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức phiên trù bị Chiều 1/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 200.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Dự, theo dõi và chỉ đạo phiên trù bị có các đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dự phiên trù bị có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội có chủ đề là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội. Ảnh: Thành Cường



Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Tại phiên trù bị, Đại hội sẽ thực hiện các nội dung gồm: Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội; Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thảo luận thống nhất chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng; thảo luận góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quán triệt và thống nhất một số nội dung về công tác bầu cử, nghi thức và sinh hoạt của các đoàn đại biểu.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

“Để thực hiện tốt chương trình, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực đóng góp ý kiến và thống nhất các nội dung của phiên trù bị”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh.

Tại phiên làm việc, với sự tập trung, thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí; Đoàn Thư ký 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 7 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Thành Cường

ĐOÀN CHỦ TỊCH 15 ĐỒNG CHÍ: 1. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy. 2. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 3. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 4. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 5.Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 6. Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 7. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. 8. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. 9. Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 10. Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 11. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh. 12. Đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. 13. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy. 14. Đồng chí Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 15. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. ĐOÀN THƯ KÝ 3 ĐỒNG CHÍ: 1. Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 2. Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 3. Đồng chí Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU 7 ĐỒNG CHÍ 1. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng ban. 2. Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban viên. 3. Đồng chí Hồ Xuân Bảy - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban viên. 4. Đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Ban viên. 5. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ban viên. 6.Đồng chí Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ban viên. 7. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lượng Minh, Ban viên.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: Thành Cường



Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc; đồng thời nghe Đoàn Chủ tịch phổ biến, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng. Ảnh: Thành Cường



Tại phiên làm việc, Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng với 4 nội dung trọng tâm gồm: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ của đất nước sau 40 năm đổi mới; quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới; cấu trúc và nội dung 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030; trong đó có 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược với những nội dung ưu tiên trong từng đột phá chiến lược; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, Đại hội thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 1 - 3/10/2025. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An sẽ truyền hình trực tiếp đêm giao lưu điển hình tiên tiến và phiên chính thức của Đại hội trên sóng NTV; đồng thời, cập nhật liên tục trên các ấn phẩm báo điện tử (baonghean.vn), kênh FM VON 99,6Mhz, báo in và các nền tảng số: Facebook Báo Nghệ An, Facebook Truyền hình Nghệ An, ứng dụng NTV Go, website truyenhinhnghean.vn.

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật)