Thời sự 500 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 Từ ngày 1-3/10/2025, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (phường Thành Vinh), Đảng bộ tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, mang tính bước ngoặt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Nghệ An.

Đây không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, mà còn là bước khởi đầu mở ra chặng đường phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, logistics, du lịch.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt những cải cách, quyết sách mang tính lịch sử và nhiều đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới sau 40 năm, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh là cơ sở vững chắc để Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tiếp tục vững tin vào con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ tập trung thảo luận dân chủ, khách quan kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2025-2030, cũng như tầm nhìn cho những năm tiếp theo; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh phường Thành Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Đây chính là sự chuẩn bị quan trọng để cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa Việt Nam tiến bước vững chắc trên con đường xây dựng đất nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đại hội là nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh. Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển đột phá, mạnh mẽ, toàn diện trọng nhiệm kỳ tới.

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (phường Thành Vinh) là địa điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thành Chung

Đại hội xác định những mục tiêu, định hướng cốt lõi được nêu trong chủ đề Đại hội, đó là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".

Thành công của Đại hội sẽ góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng vươn lên, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực để Nghệ An vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới cùng đất nước.