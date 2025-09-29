Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030:Trao kỳ vọng, gửi niềm tin
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh nhà dự kiến sẽ diễn ra trong 3 từ ngày 1-3/10/2025. Trong không khí hân hoan, phấn khởi hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên, người dân trên địa bàn bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào những bứt phá, đổi mới của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh, quyết liệt triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới; nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số…
Tuy nhiên, trong bối cảnh tỉnh đang đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng là nhiệm vụ sống còn. Ngoài đầu tư hạ tầng, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân thì phát triển giáo dục phải được coi là “then chốt”, bởi giáo dục chính là “quốc sách hàng đầu”, là “chìa khóa” để nâng cao dân trí, mở rộng tư duy, tạo nguồn lực phát triển bền vững.
Bởi vậy, tôi mong muốn, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ đề ra những giải pháp thiết thực, vừa mang tính trước mắt, vừa có tính lâu dài cho phát triển giáo dục miền núi; tạo cơ hội để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp cận tri thức, nâng cao nhận thức xã hội và đổi mới tư duy sản xuất, kinh doanh, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển với đồng bằng, đô thị. Không chỉ giáo dục trong nhà trường, mà còn giáo dục ngoài nhà trường, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ cũng cần được quan tâm, bởi đây là những “hạt nhân” quan trọng dẫn dắt phong trào ở cơ sở.
Trước mắt là xúc tiến nhanh việc triển khai xây dựng và đưa trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào hoạt động, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào vùng biên giới, đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai của tỉnh và đất nước.
Đây không chỉ là giải pháp cấp thiết, mà còn là động lực, là “đòn bẩy” khơi thông nội lực, góp phần đưa miền Tây Nghệ An vươn lên mạnh mẽ, hòa cùng nhịp phát triển của tỉnh trong chặng đường mới.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong thời điểm rất ý nghĩa, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, mở ra kỳ vọng mới cho sự phát triển toàn diện, bền vững.
Tôi kỳ vọng, Đại hội sẽ có những định hướng, giải pháp đột phá trong phát triển văn hóa và du lịch gắn liền với bản sắc và lợi thế đặc thù của tỉnh. Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày văn hóa và truyền thống cách mạng. Việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là những di sản gắn với thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần được kết hợp hài hòa với đầu tư hạ tầng, dịch vụ du lịch hiện đại, chất lượng cao xứng tầm với quê hương của Người.
Qua đó, góp phần đưa Nghệ An phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp, trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, điểm đến hấp dẫn trong nước, quốc tế; đồng thời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
Nhiệm kỳ qua, nhờ các chủ trương, nghị quyết đúng đắn, sát thực tiễn, bộ mặt nông thôn, miền núi Nghệ An nhất là hệ thống điện, đường, trường trạm đã có sự thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay, sau sáp nhập, một số thôn, bản nhà văn hóa cộng đồng quá nhỏ so với số lượng dân; vẫn còn nhiều nơi đường giao thông xuống cấp, người dân đi lại khó khăn; nhất là khu vực địa hình nhiều khe, suối; một số địa bàn hệ thống kênh mương nội đồng chưa được kiên cố hóa, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân; một số khu vực chất lượng điện còn yếu.
Vì vậy, tôi mong rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục có những chủ trương, quyết sách quan tâm ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ ở khu vực miền núi nông thôn. Đặc biệt là nguồn xi măng hỗ trợ bê tông hóa giao thông nông thôn, cầu qua khe, suối, kênh mương, điện, nước sạch… những công trình hạ tầng phục vụ thiết yếu cho người dân.
Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ mới, tôi cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư hệ thống thông tin ở cơ sở đảm bảo vận hành chính quyền 2 cấp hiệu quả, thông suốt, bao gồm cả trang bị máy vi tính, hệ thống loa đài truyền thanh đồng bộ cho thôn, bản.
Tôi cũng kỳ vọng và tin tưởng rằng, Đại hội nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục quan tâm, đưa nhiều chương trình dự án đầu tư vào khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới. Tuy nhiên, trước khi đầu tư, hỗ trợ các loại cây, con giống và các nguồn vốn đầu tư khác nên tham khảo ý kiến của địa phương và nhân dân; triển khai khảo sát thực địa để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, cử cán bộ thường xuyên giám sát và hướng dẫn tổ chức thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư.
Là một đảng viên trẻ, tôi đặt trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 - sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, mở ra tầm nhìn mới cho sự phát triển của tỉnh. Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển” mà đại hội đề ra chính là lời hiệu triệu mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ khẳng định quyết tâm chính trị cao trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, liêm chính, kiến tạo, gắn với phương thức lãnh đạo hiện đại, minh bạch, lấy hiệu quả và sự đồng thuận xã hội làm thước đo. Văn kiện Đại hội không chỉ định hướng chiến lược mà cần trở thành chương trình hành động ngắn gọn - dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm - dễ kiểm tra, để mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thanh niên biết rõ trách nhiệm, phần việc của mình trong mục tiêu chung.
Tôi mong muốn tỉnh nhà tập trung vào những đột phá then chốt: tạo thể chế thuận lợi để giải phóng nguồn lực xã hội, thu hút và trọng dụng nhân tài, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng hạ tầng kết nối chiến lược. Đặc biệt, cần coi trọng thanh niên, sinh viên - nguồn lực tiên phong trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng.
Tôi cũng đặc biệt kỳ vọng tỉnh sẽ có cơ chế đặt hàng và bảo trợ cho các sáng kiến, đề tài, dự án khởi nghiệp của sinh viên; mở rộng không gian sáng tạo để trí tuệ trẻ được thử sức với những bài toán thực tế, tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả thiết thực.
Khi tuổi trẻ được tin tưởng, trao quyền và giao việc cụ thể, sức trẻ sẽ trở thành động lực quan trọng đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống; góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, cùng đất nước vươn mình mạnh mẽ.
Theo dõi sự phát triển của tỉnh Nghệ An những năm qua, chúng tôi - những người công nhân vô cùng tự hào và phấn khởi trước những thành tựu to lớn mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được. Cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước chọn Nghệ An làm điểm đến, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Đó là nền tảng quan trọng để người dân có có việc làm ổn định, bền vững và nâng cao đời sống.
Hiện nay, Đảng và Nhà nước đã xác định: Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Tôi mong muốn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX sẽ đề ra được các chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thu hút nhiều dự án đầu tư mới vào tỉnh, đồng thời, tạo môi trường và điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn. Đây là cơ sở quan trọng để Nghệ An khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của tỉnh, nhất là trong công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics và phát triển nguồn nhân lực chất lượng; tạo việc làm bền vững, nâng cao đời sống công nhân.
Bên cạnh đó, tôi mong muốn, đại hội quan tâm đề ra giải pháp nhằm đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua hành động cách mạng trong giai cấp công nhân, lao động, nhằm khơi dậy trí tuệ, sức sáng tạo, đổi mới của người lao động, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Đồng thời với đó là các chính sách chăm lo đời sống của công nhân, lao động, như chính sách hỗ trợ về nhà ở, an sinh xã hội; chính sách đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động, để mỗi công nhân không chỉ có việc làm ổn định mà còn có cơ hội trưởng thành, phát triển bằng chính năng lực của mình. Chú trọng phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân; tạo điều kiện để công nhân rèn luyện, phấn đấu và đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường làm việc văn minh, khơi dậy tinh thần sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng lao động; tạo bước đột phá, đưa giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của quốc gia.