Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030: Trao kỳ vọng, gửi niềm tin

Đồng chí Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai. Ảnh: M.H

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh, quyết liệt triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới; nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số…

Tuy nhiên, trong bối cảnh tỉnh đang đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng là nhiệm vụ sống còn. Ngoài đầu tư hạ tầng, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân thì phát triển giáo dục phải được coi là “then chốt”, bởi giáo dục chính là “quốc sách hàng đầu”, là “chìa khóa” để nâng cao dân trí, mở rộng tư duy, tạo nguồn lực phát triển bền vững.

Bởi vậy, tôi mong muốn, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ đề ra những giải pháp thiết thực, vừa mang tính trước mắt, vừa có tính lâu dài cho phát triển giáo dục miền núi; tạo cơ hội để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp cận tri thức, nâng cao nhận thức xã hội và đổi mới tư duy sản xuất, kinh doanh, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển với đồng bằng, đô thị. Không chỉ giáo dục trong nhà trường, mà còn giáo dục ngoài nhà trường, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ cũng cần được quan tâm, bởi đây là những “hạt nhân” quan trọng dẫn dắt phong trào ở cơ sở.

Một tiết học thể dục của hoc sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nhôn Mai. Ảnh: M.H

Trước mắt là xúc tiến nhanh việc triển khai xây dựng và đưa trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào hoạt động, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào vùng biên giới, đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai của tỉnh và đất nước.

Đây không chỉ là giải pháp cấp thiết, mà còn là động lực, là “đòn bẩy” khơi thông nội lực, góp phần đưa miền Tây Nghệ An vươn lên mạnh mẽ, hòa cùng nhịp phát triển của tỉnh trong chặng đường mới.