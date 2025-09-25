Thời sự Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX Cải cách hành chính hiệu quả là yếu tố then chốt để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu lực, hiệu quả quản trị; xây dựng bộ máy hành chính minh bạch, liêm chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với bộ máy Nhà nước; đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

• 25/09/2025

Cải cách hành chính hiệu quả là yếu tố then chốt để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu lực, hiệu quả quản trị; xây dựng bộ máy hành chính minh bạch, liêm chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với bộ máy Nhà nước; đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định: Công tác cải cách hành chính là 1 trong 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện.

Chính bởi vậy, giai đoạn 2021-2025, với phương châm “chọn việc trọng tâm - hành động quyết liệt”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC, đề ra nhiều giải pháp mạnh mẽ để giải quyết kịp thời những điểm nghẽn, rào cản.

Cùng với đó, sự nỗ lực, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng hành, ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp cũng tạo động lực để công tác CCHC của tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, toàn diện và thực chất.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ngành Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ máy được tinh gọn, giảm từ 21 xuống còn 15 sở, ngành; từ 412 xã, phường, thị trấn xuống còn 130 xã, phường; việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh; chuyển đổi số được thực hiện sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn bộ các mặt đời sống xã hội; thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, tỷ lệ hồ sơ xử lý trên môi trường mạng đạt gần 90%, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức chuyển biến rõ rệt theo hướng “kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, thân thiện”… Nghệ An cũng là một trong những tỉnh đứng đầu về thực hiện Đề án số 06/CP được Thủ tướng Chính phủ biểu dương.

Chính những yếu tố đó đã góp phần quan trọng nâng cao thứ hạng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, PAPI của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tham quan khu vực trưng bày truyền thống ngành Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tham quan khu vực trưng bày truyền thống ngành Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Ảnh Phạm Bằng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng mừng, vẫn còn những hạn chế, khó khăn.

Một số chỉ số chưa đạt thứ hạng như mong muốn, sự thăng hạng và duy trì vị trí của các chỉ số vẫn chưa ổn định. Đặc biệt, các chỉ số PCI và PAPI, 2 năm gần đây bị tụt hạng sâu, năm 2024, PCI xếp thứ 44/63, PAPI xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố.

Bởi vậy, việc đề ra các giải pháp đồng bộ, có tính khả thi nhằm nâng cao các chỉ số là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi trực tiếp với cán bộ, công chức xã Kim Liên về các quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thành Duy Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác nghe đại diện VNPT giới thiệu về Kiosk dịch vụ công với nhiều tính năng thuận tiện có thể đăng ký, in ấn và sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ công dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Ảnh: Thành Duy Người dân xã Kim Liên trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, bày tỏ sự hài lòng với quy trình thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ: Nghệ An phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); nhóm 15 tỉnh dẫn đầu về chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI).

Đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là động lực trực tiếp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ. Ảnh P.V

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh, thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp mang tính căn cơ và đồng bộ, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính; nâng cao vị thứ xếp hạng đối với các chỉ số liên quan (PAR INDEX, SIPAS, PCI, PAPI) để cải thiện chất lượng phục vụ; xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Trong đó trọng tâm là:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng đối với công tác CCHC. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nêu gương, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả CCHC tại địa phương, đơn vị mình; bảo đảm CCHC đi vào thực chất, tránh hình thức.

Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.L Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V

Thứ hai, tăng cường sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành trong triển khai nhiệm vụ CCHC. Đặc biệt là trong trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu, phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục, không để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Đồng thời, nâng cao vai trò giám sát, đôn đốc của cơ quan thường trực CCHC.

Cán bộ Sở Nội vụ trao đổi nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Thứ ba, đối với từng chỉ số, tham mưu những giải pháp cụ thể, phù hợp với từng tiêu chí đánh giá như:

- Chỉ số CCHC (PAR INDEX): Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tinh gọn tổ chức bộ máy, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính (SIPAS): Phải coi sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo quan trọng nhất. Cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC cần được bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ chuẩn mực; đẩy mạnh cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân một cách nhanh chóng, công khai và minh bạch.

Cán bộ Văn phòng Chính phủ, thành viên đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh. Ảnh: Thành Duy

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): Cần tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết, minh bạch hóa các quy trình thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan.

Tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc giảm chi phí không chính thức, rút ngắn thời gian cấp phép, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng sẽ là chìa khóa để PCI bứt phá.

- Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI): Cần chú trọng các yếu tố: Công khai, minh bạch ngân sách, trách nhiệm giải trình của chính quyền, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định và giám sát chính sách.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị địa phương, mở rộng các kênh tương tác giữa chính quyền với người dân, qua đó, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Cán bộ phường Vinh Lộc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Thứ tư, tăng cường hoạt động kiểm tra CCHC khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng cơ chế kiểm tra đa chiều, kết hợp giữa kiểm tra của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn với giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, báo chí. Gắn kết quả kiểm tra, giám sát với công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng.

Thứ năm, phát huy vai trò phản biện xã hội và sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong công tác CCHC. Xác định, người dân và doanh nghiệp vừa là đối tượng phục vụ, vừa là chủ thể đánh giá hiệu quả CCHC.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy mạnh hơn vai trò giám sát, phản biện, góp phần bảo đảm các chính sách CCHC minh bạch, khách quan, khả thi.

Hướng dẫn người dân lấy số tự động tại xã Quỳnh Phú. Ảnh: Thanh Lê

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Đây chính là nền tảng để đơn giản hóa quy trình, cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý Nhà nước.

Cán bộ Sở Nội vụ trao đổi nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An hướng dẫn, thẩm định hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại xã Mường Xén. Ảnh P.V Cán bộ Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: Thanh Lê Cán bộ Sở Nội vụ trao đổi nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Khi chính quyền điện tử, chính quyền số được vận hành hiệu quả, không chỉ các chỉ số được cải thiện mạnh mẽ, mà còn tạo lập môi trường phát triển hiện đại, minh bạch, bền vững.

Đồng thời tạo “đòn bẩy” thể chế và động lực trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.