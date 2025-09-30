Thời sự Xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nơi hun đúc truyền thống cách mạng kiên trung, bất khuất và tinh thần đổi mới không ngừng, Đảng bộ tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi.

Bám sát quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ta về chiến lược phát triển tổng thể của đất nước là phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm gắn kết và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ: “Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, phát triển văn hóa con người là nền tảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên”.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Đảng bộ Nghệ An đã kiên định mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, đủ uy tín và năng lực để gánh vác nhiệm vụ thời kỳ mới; đây chính là nền tảng chính trị vững chắc, là điểm tựa tinh thần để củng cố niềm tin của Nhân dân, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng vươn lên của quê hương Bác Hồ, trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Thành Duy



Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh có bước đổi mới rõ rệt, thể hiện ở tính chủ động, sáng tạo và quyết liệt. Các cấp ủy không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch mà đã chú trọng cụ thể hóa bằng các cơ chế, lộ trình, giải pháp khả thi; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, bảo đảm phương châm “nói đi đôi với làm”.

Chính sự đổi mới này đã tạo ra chuyển biến thực chất trong hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực hoạch định, tổ chức thực hiện của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân và 2 tập thể có thành tích tiêu biểu, điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng



Công tác tuyên giáo được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết”. Đảng bộ tỉnh kiên trì, sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết; kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, đổi mới nội dung, phương thức, gắn chặt với thực tiễn sinh động của địa phương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trụ cột trong công tác xây dựng Đảng, được triển khai thường xuyên, đồng bộ với tinh thần tự giác và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần cống hiến, lao động, sáng tạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng 6 Đảng bộ cấp trên cơ sở và 1 cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng



Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp tỉnh đã biểu dương 132 tập thể, 142 cá nhân điển hình; cấp huyện và cơ sở có trên 2.500 tập thể, 3.500 cá nhân được khen thưởng, báo công, giao lưu, báo cáo điển hình…

Công tác dân vận được nâng lên tầm cao mới, thể hiện rõ phương châm “dân là gốc”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các cấp ủy, chính quyền chủ động lắng nghe, đối thoại, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đồng thời, phát triển các phong trào “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, lĩnh vực. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng và Nhân dân ngày càng bền chặt, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Cán bộ Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: Thanh Lê Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đoàn thực tế, xây dựng đề tài tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Thành Cường

Nhận thức sâu sắc cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, Đảng bộ Nghệ An đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, tiến hành bài bản, đồng bộ gắn với yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và chỉ định, chuẩn y hơn 600 lượt cán bộ; trong đó, giới thiệu ứng cử 289 đồng chí. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được triển khai công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc; đồng thời, chính sách cán bộ được quan tâm thường xuyên, góp phần tạo động lực và khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với địa phương.

Công tác tổ chức bộ máy và phát triển đảng viên cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Tính đến tháng 8/2025, Đảng bộ Nghệ An đã kết nạp 23.215 đảng viên, đạt trên 103% chỉ tiêu nghị quyết, trong đó, số lượng đảng viên ở khu vực doanh nghiệp tư nhân tăng nhanh, minh chứng cho sức lan tỏa và uy tín lãnh đạo của Đảng trong toàn xã hội.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu tặng hoa chúc mừng Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Liên Thắng được kết nạp đảng và chúc mừng đồng chí Phó Bí thư Chi bộ nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vào tháng 2/2023. Ảnh: Thành Duy

Trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng bộ tỉnh kiên định phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Nhiều vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm đã được xử lý kịp thời, nghiêm minh, khẳng định quyết tâm chính trị trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát đối với 5.090 lượt tổ chức đảng (giảm 18,23% so với nhiệm kỳ trước) và 7.560 lượt đảng viên (giảm 13,87% so với nhiệm kỳ trước). Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 52 tổ chức đảng và 5.337 đảng viên. Đây là minh chứng cho tinh thần nghiêm túc, công minh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân An giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đối với Chi bộ trường THCS Tân An. Ảnh: TL



Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng không ngừng đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng khắp, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Những kết quả toàn diện trên lĩnh vực xây dựng Đảng đã nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng bộ tỉnh, góp phần trực tiếp, quan trọng tạo nên những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ.

Phường Hoàng Mai hướng tới đô thị hiện đại. Ảnh: Mạnh Hùng

Hơn 95 năm qua, Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định sức mạnh, uy tín của Đảng. Bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc, công tác xây dựng Đảng càng cần được đổi mới toàn diện, mạnh mẽ để Đảng đủ năng lực tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền, làm tròn sứ mệnh tiên phong, xứng đáng là người cầm lái vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Trong dòng chảy ấy, Đảng bộ tỉnh Nghệ An - một trong những Đảng bộ lớn của cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở địa phương, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường trong kỷ nguyên mới. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, công tác xây dựng Đảng của Nghệ An cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng yếu:

Các thành viên đoàn công tác của tỉnh trao hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Na Loi. Ảnh: Thành Cường

Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và đạo đức; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong tình hình mới. Triển khai thường xuyên, sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể hóa tinh thần học và làm theo Bác trong đạo đức công vụ, trong hành vi ứng xử, thái độ phục vụ Nhân dân, cũng như trong lối sống, sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra vận hành Trung tâm hành chính công xã Keng Đu. Ảnh: Thành Cường

Thứ hai, tiếp tục đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc, đối thoại. Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ trí thức, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu quân nhân, đồng bào các dân tộc, chức sắc tôn giáo… trong việc thực hiện các phong trào, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội thảo khoa học với chủ đề "80 năm xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - thực tiễn và một số vấn đề đặt ra trong tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả ở Nghệ An trong giai đoạn mới". Ảnh: Thanh Lê



Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy định về công tác cán bộ phù hợp với Trung ương và chính quyền địa phương 2 cấp.

Chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, lấy Nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thực hiện hiệu quả các đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; phát triển đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, vùng đặc thù… Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; thí điểm mô hình sinh hoạt, quản lý đảng viên phù hợp thực tiễn theo hướng dẫn của Trung ương.

Cán bộ phường Cửa Lò giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê



Thứ tư, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi đây là nhân tố quyết định thành bại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần có tư duy năng lực quản trị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của hệ thống tổ chức chính quyền mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước; đồng thời hội tụ đủ đức, tài, tâm, tầm sức, nhiệt huyết để gánh vác trọng trách lịch sử đất nước.

Đổi mới toàn diện từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển đến sử dụng; lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung; đồng thời, kiên quyết sàng lọc, thay thế những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Lê



Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng phòng ngừa sai phạm; lấy “xây” làm chính, đồng thời, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ sáu, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng theo Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là đòi hỏi tất yếu và là giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong bối cảnh mới.

Cán bộ xã Yên Trung kiểm tra mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn. Ảnh: Thanh Lê



Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sáng tư tưởng và mô hình tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghệ An có trách nhiệm chính trị và đạo lý đặc biệt trong việc xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ tổ chức, đạo đức công vụ và phương pháp lãnh đạo”.

“ Chỉ đạo của Tổng Bí thư vừa là sự gợi mở có ý nghĩa chiến lược, vừa là kim chỉ nam cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Nghệ An trong giai đoạn phát triển mới. Đây cũng chính là trách nhiệm lịch sử, chính trị của quê hương Bác Hồ đối với Đảng, với dân tộc, với con đường phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.