Xây dựng Đảng Làm rõ vai trò đảng viên, tổ chức Đảng trong tuyên truyền công tác xây dựng Đảng Sáng 29/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về “Cách lựa chọn đề tài và kỹ năng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trên báo chí”. Đồng chí Ngô Minh Tuấn - Vụ trưởng, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản truyền đạt các nội dung chuyên đề.

Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có các đồng chí: Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An và đông đảo hội viên, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, các đơn vị báo chí trên địa bàn Nghệ An.

Lớp bồi dưỡng là hoạt động nghiệp vụ quan trọng góp phần thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy Nghệ An về “tổ chức Giải báo chí Nghệ An về xây dựng Đảng”. Lớp bồi dưỡng cũng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong hoàn cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Vụ trưởng, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, báo cáo viên Trung ương về xây dựng Đảng đã trao đổi các chuyên đề về cách lựa chọn đề tài; các kỹ năng xử lý thông tin; gắn kết giữa lý luận và thực tiễn để tổ chức một cách sinh động các bài báo, phóng sự về xây dựng Đảng.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn cũng truyền đạt đến lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên các đơn vị báo chí, hội viên Hội nhà báo Nghệ An về những nội dung quan trọng như: Báo chí tuyên truyền xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay; các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cách viết chính luận, chuyên luận...

Theo đó, viết về lĩnh vực xây dựng đảng, cần tăng tính chính luận, chuyên luận, trên cơ sở những chất liệu thực tiễn cuộc sống sinh động. Mỗi bài viết cần làm rõ những luận điểm, luận cứ, luận chứng (xác thực) và luận giải khoa học. Cùng đó, khai thác sự kiện, số liệu hợp lý, tránh tràn lan, nhàm chán, thiếu điểm nhấn. Với truyền hình còn có thêm âm thanh, hình ảnh hấp dẫn.

Xuyên suốt các bài viết tuyên truyền xây dựng đảng, cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng trong mọi lĩnh vực đời sống; thể hiện tinh thần xung kích, sự đồng hành tích cực của đảng viên với đời sống, xã hội.

Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các đơn vị báo chí cùng các hội viên Hội nhà báo tỉnh đã trao đổi với đồng chí Ngô Minh Tuấn về các nội dung trong tổ chức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; những nét mới trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kỹ năng, cách tổ chức thực hiện các chuyên đề, phóng sự chuyên sâu về xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong công tác xây dựng Đảng, vừa có thể lựa chọn tác phẩm tham dự Giải Búa liềm Vàng tỉnh Nghệ An, Giải Búa liềm Vàng Trung ương và nhiều giải báo chí khác.