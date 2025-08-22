Thứ Sáu, 22/8/2025
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An hòa nhịp cùng hàng trăm phóng viên trong cả nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí A80

Nhóm PV 22/08/2025 23:13

Trong những ngày cao điểm chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9, tại Hà Nội, đội ngũ phóng viên Phòng Thời sự Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có mặt, hòa nhịp cùng hàng trăm phóng viên trong cả nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí A80.

Không quản nắng gắt, lịch trình dày đặc, những người làm báo xứ Nghệ đã miệt mài ghi lại từng khoảnh khắc, chuyển tải kịp thời những hình ảnh sinh động, hơi thở chân thực của sự kiện đến khán giả quê hương.

Người dân đổ về từ rất sớm để có thể chọn những vị trí thuận lợi để xem buổi hợp luyện
Người dân có mặt từ rất sớm để chọn vị trí thuận lợi theo dõi buổi hợp luyện chuẩn bị cho đại lễ.

Tại các buổi hợp luyện, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã phỏng vấn chiến sĩ trong khối đứng, ghi nhận sự vất vả trên thao trường; thực hiện nhiều phóng sự, tin, bài phản ánh không khí chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các lực lượng tham gia.

Phóng viên Bảo Ngọc Báo và Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An phỏng vấn chiến sĩ trong khối đứng, ghi nhận sự vất vả thao trường của các cán bộ chiến sĩ
Phóng viên Bảo Ngọc (Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An) phỏng vấn chiến sĩ trong khối đứng, ghi nhận sự vất vả trên thao trường.

Bên cạnh đó, ê-kíp tác nghiệp có mặt từ sớm để triển khai livestream, đưa tới khán giả trong và ngoài tỉnh những khung hình trực tiếp, chân thực, giúp cảm nhận rõ hơn sự sôi động, niềm háo hức và tự hào lan tỏa trong lòng người dân Thủ đô trước giờ hợp luyện.

Tác nghiệp dưới thời tiết nắng gắt, ekip phối hợp nhịp nhàng để ghi lại những hình ảnh chân thực, sinh động phục vụ khán giả
Dưới cái nắng gắt, ê-kíp phối hợp nhịp nhàng để ghi lại những hình ảnh chân thực, sinh động phục vụ khán giả.

Không chỉ ghi hình và truyền tải thông tin, các phóng viên còn phối hợp nhịp nhàng để lưu giữ nhiều khoảnh khắc hậu trường: Từ hình ảnh khán giả đổ về từ sáng sớm để chọn vị trí thuận lợi, cho đến những phút nghỉ ngơi, chia sẻ cùng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 tại khu tập luyện ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).

Sau khi hoàn thành công việc ghi hình, ekip cùng các cán bộ thuộc Quân khu 4 chụp ảnh lưu niệm tại khu tập luyện tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội
Sau khi hoàn thành công việc ghi hình, ê-kíp phóng viên cùng cán bộ Quân khu 4 chụp ảnh lưu niệm tại khu tập luyện, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Từ nhịp tác nghiệp khẩn trương tại Trung tâm Báo chí A80, dòng chảy thông tin được nối liền từ Thủ đô đến mọi miền Tổ quốc. Người dân Nghệ An, cũng như đồng bào cả nước, đang cùng hướng về ngày Quốc khánh 2/9 với niềm tự hào, xúc động và kỳ vọng.

Hậu trường buổi livestream về không khí sôi động trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh.

      Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An hòa nhịp cùng hàng trăm phóng viên trong cả nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí A80

