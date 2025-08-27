Xây dựng Đảng Tăng tốc đổi thẻ đảng viên, chuẩn hoá dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số trong Đảng Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các bước để tiến hành đổi thẻ đảng viên trong toàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là một dấu mốc quan trọng trong việc chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng chính quy, hiện đại, minh bạch.

Nỗ lực chuẩn hóa dữ liệu đảng viên

Đảng ủy xã Nghĩa Đàn với 49 tổ chức Đảng, 1.209 đảng viên, là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Theo đó, Ban Xây dựng Đảng và Công an xã đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ đổi thẻ đảng viên từ ngày 9/8/2025.

Công an xã Nghĩa Đàn hỗ trợ người cao tuổi đổi thẻ đảng. Ảnh: Minh Thái

Việc triển khai được thực hiện theo các bước như kê khai thông tin, nhập dữ liệu, chụp ảnh, kiểm tra đối chiếu thông tin, ký xác nhận thông tin và gửi thông tin đã xác nhận về Ban Tổ chức Trung ương. Để công việc được triển khai thuận lợi, khoa học, đồng bộ, Công an xã Nghĩa Đàn đã tăng cường, bố trí phương tiện, máy móc, xây dựng lịch theo giờ đối với từng tổ chức Đảng.

Đến ngày 21/8, xã Nghĩa Đàn đã hoàn thành 100% việc thu nhận hồ sơ dữ liệu đổi thẻ đảng viên. Điểm mới của việc đổi thẻ lần này đó là việc cấp đổi thẻ đảng viên được thực hiện trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; là sự đổi mới căn bản trong phương thức quản lý đảng viên, chuyển từ việc xử lý hồ sơ thủ công sang ứng dụng công nghệ số, đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ và dễ dàng tra cứu.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ đảng viên làm thủ tục đổi thẻ đảng. Ảnh: CSCC

Tại xã Môn Sơn, xác định công tác cấp đổi thẻ đảng viên có gắn chip, sử dụng số định danh thống nhất toàn quốc (thay thế cho thẻ đảng viên cũ) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Công an xã đã phối hợp với Ban Xây dựng Đảng xã đẩy nhanh tiến độ cấp đổi thẻ đảng viên cho 40 chi bộ với 825 đảng viên trên địa bàn xã.

Theo đó, từ ngày 14/8 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã chia ca làm việc liên tục, bao gồm cả ngoài giờ hành chính và không có ngày nghỉ với quyết tâm hoàn thành đợt cao điểm cấp thẻ đảng viên. Đến thời điểm hiện tại việc triển khai thu nhận hồ sơ dữ liệu đổi thẻ đảng viên ở xã Môn Sơn đạt tỷ lệ khoảng 80%.

Tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, không khí làm việc luôn khẩn trương.

Mỗi ngày có hàng trăm đảng viên (thuộc các chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) đến làm thủ tục.

Quy trình được tổ chức gọn nhẹ: Từ khâu tiếp nhận hồ sơ, chụp ảnh, đối chiếu thông tin đến xác thực trên hệ thống đều được thực hiện nhanh chóng, chính xác.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh làm thủ tục cấp thẻ đảng cho đảng viên. Ảnh: Quỳnh Trang

Thượng tá Nguyễn Công Dung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, ngay sau khi nhận kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã thành lập nhiều tổ thu nhận hồ sơ, triển khai đồng loạt tại các đơn vị, mua sắm thiết bị, cài đặt phần mềm cho hàng trăm máy tính, phân công cụ thể cho từng đơn vị công an cấp xã.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ đều làm việc “3 ca, 4 kíp”, xuyên cả thứ Bảy, Chủ nhật để kịp tiến độ.

Tính đến ngày 24/8/2025, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai thu nhận hồ sơ dữ liệu đổi thẻ đảng viên đạt tỷ lệ khoảng hơn 60%.

Mang dịch vụ đến tận nhà

Để đảm bảo tiến độ, không chỉ bố trí sắp xếp lịch tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ đảng viên hợp lý, chia theo từng chi bộ, bảo đảm khoa học, tránh dồn ứ và giảm thời gian chờ đợi của đảng viên.

Đồng thời, tranh thủ tăng ca buổi tối và ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Nhiều địa phương đã chủ động triển khai đến tận hộ đối với những trường hợp đặc biệt.

Điển hình như tại xã Quỳnh Lưu, nơi có 109 tổ chức cơ sở Đảng với 3.327 đảng viên, lực lượng Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng Đảng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng chi bộ, đồng thời, rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm độ chính xác tuyệt đối.

Toàn bộ quá trình cấp đổi thẻ đảng viên được thực hiện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng mã định danh cá nhân để xác thực, đảm bảo quản lý thông tin tập trung, thống nhất, không để xảy ra sai sót.

Lực lượng Công an xã còn chủ động triển khai nhiều biện pháp linh hoạt, ưu tiên cử cán bộ với đầy đủ thiết bị, phương tiện chuyên dụng đến tận nhà các đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn trên địa bàn xã để cấp đổi thẻ đảng viên.

Công an xã Quỳnh Lưu thực hiện cấp đổi thẻ đảng cho đảng viên Chu Trọng Quỳnh - Chi bộ 5 Quỳnh Diễn, xã Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Đảng viên Chu Trọng Quỳnh, 96 tuổi, Chi bộ 5 Quỳnh Diễn, xã Quỳnh Lưu xúc động cho biết: “Do tuổi cao, sức yếu, việc đi lại đối với tôi rất khó khăn. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí Công an xã, tôi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục đổi thẻ đảng viên ngay tại nhà. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tổ chức và lực lượng Công an đối với những đảng viên lão thành.

Đại úy Trần Thị Thanh Nga - Phó trưởng Công an xã Quỳnh Lưu, Nghệ An chia sẻ: Có khoảng 70 trường hợp đảng viên lão thành, tuổi cao sức yếu được cán bộ Công an xã trực tiếp đến tận nhà để hỗ trợ làm thủ tục.

Đến ngày 24/8/2025, đơn vị đã hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ dữ liệu đổi thẻ đảng cho 100% đảng viên thuộc Đảng bộ xã theo đúng chỉ tiêu, tiến độ, yêu cầu đề ra.

Tương tự, tại xã Anh Sơn, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy xã Anh Sơn, lực lượng Công an xã đã chủ động, tích cực thực hiện cấp đổi thẻ đảng viên cho hơn 1.800 đảng viên sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ xã và các chi bộ có trụ sở trên địa bàn xã Anh Sơn bảo đảm chính xác, đúng quy trình kỹ thuật và quy định của Đảng.

Công an xã Anh Sơn đến tận hộ triển khai thủ tục đổi thẻ đảng cho các đảng viên cao tuổi. Ảnh: CSCC

Đặc biệt, qua rà soát, nhận thấy tại địa phương còn nhiều trường hợp đảng viên già yếu, khó khăn trong đi lại, không thể đến trực tiếp trụ sở tiếp công dân Công an xã để thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên, Công an xã Anh Sơn đã chỉ đạo, phân công cán bộ, chiến sĩ đến trực tiếp nhà các đảng viên già yếu, khó khăn trong đi lại để thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên.

Công an xã Anh Sơn về tận xóm hỗ trợ đảng viên cao tuổi, ốm đau, bệnh tật đổi thẻ Đảng. Ảnh: CSCC

Việc mang dịch vụ đến tận nhà không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an xã, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh gần gũi, vì nhân dân phục vụ.

Đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng

Việc đổi thẻ đảng viên điện tử là một bước đi quan trọng thể hiện tinh thần đổi mới, năng động của các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thích ứng với thời đại số. Đồng thời, là bước khởi đầu ý nghĩa mở ra tiến trình chuyển đổi số toàn diện, mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Công an phường Vinh Hưng thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại Chỉ thị số 51-CT/TW (ngày 8/8/2025) của Ban Bí thư về đổi thẻ đảng viên đặt ra yêu cầu “Thực hiện việc đổi thẻ đảng viên phải gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ với cơ sở dữ liệu đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới”.

Ban Bí thư cũng giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng dữ liệu đảng viên để phục vụ công tác đổi thẻ đảng viên hoàn thành trước ngày 2/9.

Lực lượng công an tăng tốc ngày đêm tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu đổi thẻ đảng viên. Ảnh: CSCC

Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và chất lượng, yêu cầu đặt ra là cần có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị - từ Đảng ủy xã, phường, cơ quan, đơn vị đến từng chi bộ trực thuộc, từ các cán bộ chuyên trách đến lực lượng hỗ trợ tại cơ sở.

Không chỉ triển khai nhanh mà phải làm đúng quy trình, đảm bảo từng đảng viên được tiếp cận thuận lợi, từng thông tin được kiểm tra kỹ lưỡng, từng dữ liệu được xử lý chính xác.

Bên cạnh đó, mỗi đảng viên cũng cần ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghĩa vụ kê khai thông tin, sẵn sàng phối hợp để công tác cấp đổi thẻ diễn ra suôn sẻ, hiệu quả. Qua đó, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, hướng tới xây dựng tổ chức Đảng ngày càng chính quy, hiện đại, vững mạnh