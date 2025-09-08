Xây dựng Đảng Xã Nghĩa Đàn thực hiện đổi thẻ cho hơn 1.200 đảng viên Ngày 9/8, Đảng ủy xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh Nghệ tổ chức đổi thẻ cho đảng viên.

Đảng bộ xã Nghĩa Đàn có 49 tổ chức Đảng, 1.209 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về việc triển khai hướng dẫn việc đổi thẻ đảng viên, lực lượng chức năng xã Nghĩa Đàn đang tích cực triển khai các bước để tiến hành đổi thẻ đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đảng viên đến trụ sở Công an xã để làm thủ tục đổi thẻ đảng viên. Ảnh: Minh Thái

Trong 5 ngày (từ ngày 9 đến 13/8), Ban Xây dựng Đảng và Công an xã Nghĩa Đàn sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ đổi thẻ đảng viên. Trong đó, Công an xã Nghĩa Đàn đã tăng cường, bố trí phương tiện, máy móc, xây dựng lịch theo giờ đối với từng tổ chức Đảng.

Việc triển khai được thực hiện theo các bước như kê khai thông tin, nhập dữ liệu, chụp ảnh, kiểm tra đối chiếu thông tin, ký xác nhận thông tin và gửi thông tin đã xác nhận về Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trần Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã kiểm tra công tác thu thập thông tin để in thẻ đảng viên mới tại Công an xã Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời cũng là dịp để toàn Đảng bộ rà soát, củng cố, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên và là một dấu mốc quan trọng trong việc chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng chính quy, hiện đại, minh bạch.