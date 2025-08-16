Xây dựng Đảng Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở xã Nghĩa Đàn gắn kết với các hành lang kinh tế Sáng 16/8, Đảng bộ xã Nghĩa Đàn trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành, cùng 221 đại biểu đại diện cho 1.219 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Thái

Xã Nghĩa Đàn được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Nghĩa Bình, Nghĩa Trung và thị trấn Nghĩa Đàn. Đảng bộ có 50 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.219 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Nghĩa Đàn phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 10 - 10,1%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 82,52 triệu đồng/năm.

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đàn phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Minh Thái

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nghĩa Đàn đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đổi mới toàn diện; phấn đấu xây dựng xã Nghĩa Đàn trở thành trung tâm phát triển trong giai đoạn mới, gắn kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển của vùng Nghĩa Đàn - Thái Hòa, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Khu kinh tế Đông Nam mở rộng.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Minh Thái

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ xã Nghĩa Đàn cần quan tâm thực hiện tốt trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục bám sát và thực hiện mục tiêu phát triển theo định hướng của Tỉnh ủy và các quy hoạch đã được cấp trên phê duyệt; rà soát, sắp xếp, bố trí lại cán bộ đảm bảo đủ theo các vị trí chức danh; đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ cao, tập trung ứng dụng trên những diện tích đất đã được tập trung, tích tụ.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, toàn diện, bền vững, gắn với đô thị hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa, phấn đấu đến năm 2030, Nghĩa Đàn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị xã vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu, nhiệm vụ lớn của chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Minh Thái

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đàn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phạm Chí Kiên được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Trần Văn Dương, Nguyễn Văn An giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã./.