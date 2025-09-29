Kinh tế Công an, quân sự xã Nghĩa Đàn kịp thời cứu đàn lợn trong biển nước Ngày 29/9, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 đã gây ngập nước nghiêm trọng tại xã Nghĩa Đàn. Nhiều hộ dân bị nước lũ cô lập, trong đó, gia đình ông Lê Duy Chung với đàn 270 con lợn thịt, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, đứng trước nguy cơ thiệt hại.

Trang trại lợn của gia đình ông Lê Duy Chung bị nước lũ ngập sâu. Ảnh: Minh Thái

Trước tình huống cấp bách, Công an và Quân sự xã Nghĩa Đàn đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp với người dân tổ chức cứu hộ, di dời toàn bộ đàn lợn ra khỏi khu vực ngập sâu. Dù mưa lớn, nước lũ dâng cao, các cán bộ, chiến sĩ vẫn không ngại hiểm nguy, dùng bè nổi và phương tiện thô sơ để vận chuyển từng con lợn đến nơi an toàn.

Lực lượng công và quân sự giúp đỡ gia đình ông Lê Duy Chung di dời đàn lợn ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Minh Thái

Đàn lợn của gia đình ông Lê Duy Chung được giải cứu kịp thời. Ảnh: Minh Thái

Đàn lợn của gia đình ông Lê Duy Chung có 270 con thì bị trôi mất 40 con, thiệt hại gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên nhờ sự nỗ lực quyết liệt của chính quyền và các lực lượng, 230 con lợn còn lại đã được di dời kịp thời, giúp gia đình ông Lê Duy Chung giảm thiểu thiệt hại./.