Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện Ngày 15/9, trên địa bàn Đội quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) tổ chức Lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện năm 2025.

Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và chất lượng, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động này nằm trong kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp và góp phần giảm tổn thất điện năng.

Toàn cảnh phát động chương trình ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện năm 2025.

Lễ ra quân có sự tham dự của ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; đại diện lãnh đạo UBND các xã Nghĩa Thọ, Đông Hiếu và Quỳnh Tam; đại diện lãnh đạo các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và đại diện nhà mạng viễn thông đang hoạt động trên địa bàn, cùng Ban Giám đốc PC Nghệ An, Chủ tịch Công đoàn Công ty, trưởng các phòng, ban chuyên môn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty và lực lượng tham gia chiến dịch hơn 400 người. Trong đó, Công ty Điện lực Nghệ An huy động hơn 300 cán bộ, công nhân viên, các xã Nghĩa Thọ, Đông Hiếu và Quỳnh Tam huy động 100 người gồm các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn TN…

Chiến dịch lần này được triển khai đồng loạt trên đường dây 371E15.36 với tổng chiều dài đường dây 102,201km, chủ yếu đi qua địa hình đồi núi, rừng cây lâm nghiệp và một số khu vực dân cư; cấp điện cho các khách hàng nằm trên địa bàn các xã Nghĩa Đàn, Nghĩa Thọ (thuộc huyện Nghĩa Đàn cũ), xã Đông Hiếu (thuộc TX. Thái Hòa cũ) và xã Quỳnh Tam (thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ). Liên thông cấp điện cho khu vực xã Hùng Châu (huyện Diễn Châu cũ). Ngoài ra, đường dây 371E15.36 còn cấp điện cho một số khách hàng quan trọng đặc biệt là các khu công nghiệp, các nhà máy công suất lớn như Nhà máy thực phẩm Nghệ An, Công ty TNHH CNVLM Đức Thịnh, Công ty CP Trường Sơn, Nhà máy dứa, các đơn vị quân đội, trạm bơm...

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc PC Nghệ An phát biểu tại chương trình ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện năm 2025.

Phát động tại lễ ra quân ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc PC Nghệ An nhấn mạnh: “Điện năng là nguồn năng lượng thiết yếu, giữ vai trò huyết mạch trong mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng cây cối, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện, cùng với đó là một số khiếm khuyết tồn tại trên lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ sự cố, mất an toàn cho cộng đồng. Vì vậy, việc tổ chức ra quân đồng loạt, quyết liệt là hành động thiết thực, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện chặt tỉa cây nằm trong hành lang nhằm đảm bảo an toàn lưới điện.

Với tinh thần “An toàn - Hiệu quả - Kỷ cương - Trách nhiệm”, Công ty Điện lực Nghệ An huy động lực lượng CBCNV, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành, cùng sự đồng thuận của nhân dân, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu: Giải phóng triệt để các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; Xử lý dứt điểm các khiếm khuyết trên hệ thống lưới điện; Tạo diện mạo mới, lưới điện vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới”.

Trong vòng một ngày, các tổ công tác đã phối hợp xử lý hơn 8.000 cây có nguy cơ xảy ra sự cố, không đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện; xử lý thay thế các vật tư thiết bị kém chất lượng trên lưới điện như sứ cách điện, cầu giao, thu lôi chống sét và các bộ cầu chì tự rơi… lắp thêm các bộ chống sét bằng kim thu lôi. Đặc biệt trong đợt ra quân lần này, ông Phạm Công Thành - Giám đốc PC Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường cùng Ban Giám đốc Công ty, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác dân vận, thực hiện hiệu quả, giải quyết dứt điểm các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn tồn tại trên đường dây 371E15.36. Đây là thành công đáng kể trong chiến dịch, góp phần an toàn hệ thống lưới điện, giảm tổn thất điện năng và an toàn điện cho người dân.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc PC Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường công tác dân vận, vận động xử lý dứt điểm các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An cũng bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận tinh thần phối hợp tích cực của chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và người dân trong việc tạo điều kiện để công tác giải phóng hành lang được diễn ra thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An khẳng định: Sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng ngành điện trong công tác tuyên truyền an toàn hành lang lưới điện đến từng hộ dân, vận động người dân không trồng cây cao, có tốc độ tăng trưởng nhanh dưới hành lang tuyến, không xây dựng công trình vi phạm khoảng cách an toàn, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm để ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân. Đồng thời kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện xử lý khiếm khuyết trên đường dây 371E15.36.

Chương trình ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện, sẽ tiếp tục là mô hình được nhân rộng trong toàn tỉnh, góp phần xây dựng địa bàn “an toàn điện”, đảm bảo lưới điện thông suốt, cung cấp điện ổn định, liên tục, tin cậy cho nhân dân trong mùa nắng nóng, mừa mưa bão năm 2025 và các năm tiếp theo.